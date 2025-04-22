征集提名：2025年度全球公民奖 (Global Citizen Award)

伦敦, April 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国际居留权和公民身份咨询行业的领先企业Henley & Partners与瑞士非营利人道主义基金会Andan Foundation合作，荣幸宣布开始征集2025年度全球公民奖提名。

全球公民奖设立于2014年，距今已经11年，旨在表彰为推动应对当今影响人类的任何一项全球挑战而努力的杰出人士，这些挑战超越国界，无法由任何一个国家/地区单独行动来解决。

2025年的获奖者将由一个由杰出人士组成的独立委员会选出，并在全球公民奖颁奖典礼上接受表彰。 这场晚会是Henley & Partners年度全球公民大会 (Global Citizenship Conference) 的活动之一，今年将于2025年11月2日至4日在伦敦The Dorchester酒店举行。

Henley & Partners主席兼Andan Foundation创始人Christian H. Kaelin博士表示，获奖者的工作需要展现对社会弱势群体生活的积极影响，尤其是要与移民相关问题存在联系。 “全球公民奖面向全球，其人选所从事的领域与其自身希望产生影响的问题要存在直接联系。 委员会正在寻找杰出且鼓舞人心的人物，他们在推动全球变革中表现出远见、勇气和创新，并且其行动和观点有助于建设一个更加公正、和平、互联和宽容的世界。”

评选过程以评审委员会的多数决定为依据。 奖品包括由意大利著名艺术家 Antonio Nocera 设计的定制雕塑奖牌、全球公民奖委员会主席签署的获奖证书，以及用于支持获奖者人道主义工作的2万美元奖金。 此外，Henley & Partners还承诺将与获奖者密切合作一年，增进人们对获奖者工作的认识，并通过公司在全球60多个办事处组成的网络来为选定的项目提供支持。

自成立以来，全球公民奖已表彰了许多杰出人士，包括：德国企业家Harald Höppner，他创建了难民人道主义援助项目Sea Watch；非洲最大的救灾组织Gift of the Givers Foundation的创始人Imtiaz Sooliman博士，以及The Humanized Internet项目的联合创始人Monique Morrow，她所创建的这个数字身份项目旨在为世界上约11亿无法证明其合法身份的人带来希望。

Pacific Links Foundation联合创始人、主席Diep Vuong因其在东南亚为被贩卖奴役的人争取权利所做的工作而获奖，而Padraig O’Malley博士及教授获得全球公民奖，则是因其在北爱尔兰、南非和伊拉克解决冲突与促进和解方面所作出的努力。 Zannah Bukar Mustapha为尼日利亚东北部受叛乱影响的儿童和丧偶妇女提供心理、教育、精神及其他发展性支持，并因此而获表彰。去年，马尔代夫前总统、 Climate Vulnerable Forum现任秘书长Mohamed Nasheed则因其作为人权活动家和气候行动倡导者的开创性工作而获奖。

Kaelin博士回顾了奖项的传统和影响，解释说，推崇全球公民的典范一直是Henley & Partners的工作核心。 该公司通过与Andan Foundation合作，为因冲突、战争和气候相关危机而流离失所的人士提供重要支持。 他说：“每一位全球公民奖的获奖者都以他们的勇气去应对许多人认为难以克服的挑战，这让我们感动。 当今的全球问题远远超出单一社区或国家的范围。 支持那些积极为世界各地弱势群体的生活带来有意义的改变的人士，这项工作现在比以往任何时候都更重要。”

本次提名的截止日期为2025年7月1日星期二。 您可以通过此处在网上提交提名，或发邮件至gca@henleyglobal.com。

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