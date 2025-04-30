GenesWell BCT 可以对Oncotype DX 低风险乳腺癌患者进行再分类

BCT评分低风险组的RFS显著优于高风险组（P=0.007）（图A）。 即使在未接受化疗的患者群体中，这种预后区分仍具有统计学显著性（P=0.020）（图B）。 该结果突显了 BCT评分在临床判断模糊的人群中进一步细化复发风险的能力，具有重要的预后指导价值。