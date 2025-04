GenesWell BCT 可以对Oncotype DX 低风险乳腺癌患者进行再分类

Gencurix CI Geneswell BCT BCT评分低风险组的RFS显著优于高风险组(P=0.007)(图A)。 即使在未接受化疗的患者群体中,这种预后区分仍具有统计学显著性(P=0.020)(图B)。 该结果突显了 BCT评分在临床判断模糊的人群中进一步细化复发风险的能力,具有重要的预后指导价值。

SEOUL, SOUTH KOREA, April 30, 2025 / EINPresswire.com / -- GENCURIX 宣布一项多中心研究结果,评估其乳腺癌预后检测产品 GenesWell BCT 与广泛使用的 21 基因表达检测 Oncotype DX 在预后评估能力方面的表现。这项回顾性研究纳入了来自韩国五家医疗机构的 759 名早期激素受体阳性、HER2阴性(HR+/HER2-)乳腺癌患者。这五家机构包括江南世福兰斯医院、三星首尔医院、峨山医疗中心、国立癌症中心和高丽大学九老医院。本研究是在2019年关于风险分类一致性研究的基础上展开的,并跟进了2023年ASCO年会中展示的研究成果。该研究已发表在《Frontiers in Oncology》期刊上,评估了 GenesWell BCT 分数与 Oncotype DX 复发评分对无复发生存期(RFS)的预测能力。以全部患者群体为研究对象,GenesWell BCT 将患者分为低风险与高风险组,其7年无复发生存率分别为95.0%与88.4%;而 Oncotype DX 的对应数据为93.7%与88.1%。高风险与低风险组之间的风险比(HR)为:GenesWell BCT 为2.469(95%置信区间:1.446–4.214),Oncotype DX 为2.093(95%置信区间:1.138–3.850)。以被 Oncotype DX 判定为低风险(RS ≤25)的患者为研究对象 ,GenesWell BCT 将其中一部分患者重新归类为高风险组,并且在这部分人群中观察到了无复发生存期的显著差异(HR=2.477)。研究还分析了209名年龄在50岁以下、Oncotype DX 分数为中间值(RS 16–25)的女性患者。在这个亚组中,GenesWell BCT 可以成功将患者区分为高、低风险组,其无复发生存期差异具有统计学意义(P=0.007);即使是在未接受化疗的患者中,这一差异依然显著(P=0.020)。江南世福兰斯医院的乳腺外科医生、该研究的主要作者安圣圭(Sung Gwe Ahn)博士指出: “本研究基于超过七年的随访数据,表明部分被 Oncotype DX 判定为低风险的患者仍然可能存在较高的复发风险。”峨山医疗中心的李世律(Sae Byul Lee)教授评论道: “研究结果可能有助于辅助化疗决策,尤其是对年轻乳腺癌患者。”GenesWell BCT 已获得韩国食品药品安全处(MFDS)的批准,并被纳入国家健康保险系统。同时,一项纳入600名患者、随访期长达10年的上市后监测(PMS)研究也正在进行中,以评估其长期临床效果。高丽大学九老医院的禹相旭(Sang Uk Woo)博士补充道: “GenesWell BCT 已在韩国患者中完成了长期随访研究,能够有效评估临床结果。”GENCURIX 目前在亚洲多个国家提供 GenesWell BCT 诊断服务,并正积极推进海外市场的法规审批及保险报销流程。

