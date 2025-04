サファイアテラ・キャピタル、日本の株式市場におけるエンゲージメント投資を本格始動

CHICAGO, IL, UNITED STATES, April 18, 2025 / EINPresswire.com / -- 米国シカゴを拠点とする独立系投資運用会社、サファイアテラ・キャピタルは、アジアの著名な長期投資家からのシード投資を受け、第一号投資ファンドの運用を開始しました。本ファンドは、日本の上場企業に対し積極的なエンゲージメント投資を行い、コーポレートガバナンスの強化と資本効率の改善を通じて企業価値の最大化を図ります。サファイアテラ・キャピタルの創業者である細水政和氏は、日本の株式市場において約20年にわたる投資実績があり、数多くの成功事例を積み重ねてきました。その豊富な経験と日本国内で築いた強固なネットワークを基盤に、サファイアテラ・キャピタルは投資先企業の持続的な成長を支援するとともに、日本社会の発展に貢献することを目指します。詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.