Communiqué de Presse

Vantiva : Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2024

Paris (France) – le 17 avril 2025 - Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader mondial des technologies de connectivité,

Vantiva informe que son Document d’Enregistrement Universel 2024 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 17 avril 2025.

Il a été établi au format électronique unique européen « European Single Electronic Format » (ESEF) et comprend notamment le rapport financier annuel, le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, le rapport de durabilité, les rapports des commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires.

Le Document d’Enregistrement Universel en version française est disponible sur le site internet de la société à l’adresse https://www.vantiva.com/fr/relations-investisseurs/informations-reglementees, ainsi qu’à son siège social situé au 10 Boulevard de Grenelle, 75015 Paris, France.

Il est également disponible sur le site internet de l’AMF (http://www.amf-france.org).

Une version anglaise du Document d’Enregistrement Universel (traduction libre de la version française déposée auprès de l’AMF) est également disponible sur le site internet de la société à l’adresse susvisée.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d'expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion de la chaîne d'approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui a salué ses performances environnementales et sociales, et a placé Vantiva parmi le top 2 % des organisations de son secteur évaluées à l'échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée. L'acquisition de la division Home Networks de CommScope en janvier 2024 a renforcé Vantiva dans son engagement sans relâche au service de l'innovation.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter) .

Contacts

Vantiva Investor Relations Image 7 pour Vantiva

investor.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr

