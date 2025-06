Falcon تدعم شركات الطيران التجارية بفضل حلولها الموثوقة في مجال عمليات الطيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة , June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- مع تنامي حركة الطيران والزيادة المستمرة في أعداد الرحلات الجوية والمسافرين، والاضطرابات التي تربك العمليات الاقليمية وتزيدها تعقيداً، تواجه شركات الطيران التجارية ضغوطات متزايدة لجهة الحفاظ على المرونة والتشغيل الآمن، إلى جانب توفير الرحلات الفعالة من حيث التكلفة.

في مواجهة هذه الظروف، تدأب شركة Falcon، وهي إحدى الشركات ضمن مجموعة Alex Group Investment، على دعم شركات الطيران التجارية من خلال وحدة أعمال خدمات دعم الطيران التابعة لها Falcon Flight Support services. تتولى هذه الوحدة تزويد شركات الطيران التجارية بخدمات التخطيط للرحلات، والحصول على التراخيص، والتزوّد بالوقود، فضلاً عن خدمات المناولة الأرضية للطائرات أثناء وجودها على أرض المطار.

تحتاج شركات الطيران إلى دعم منتظم في مجال عمليات الطيران، خاصة لدى إطلاق مسارات جديدة لرحلاتها، أو لدى إعادة تموضع الطائرات لأسباب فنية، أو لغاية الحصول على تصاريح جماعية وموسمية. ونظراً لما تتطلّبه هذه العمليات من تنسيق وتعاون بين سلطات الطيران المدني المختلفة، والمناولين المحليين، فضلاً عن السلطات التنظيمية الإقليمية، تتولى Falcon إدارة جميع هذه العمليات، لضمان بقاء الرحلات الجوية في الوقت المحدد ومتوافقة مع مختلف اللوائح والقوانين.

وفي هذا السياق، قال السيد Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة Alex Group Investment: "بصفتنا شركة مشغّلة للطائرات، فإننا ندرك تماماً أن الظروف قد تتغيّر بشكل مفاجىء وسريع في هذه المنطقة، وأن المسارات المفتوحة والصالحة للطيران اليوم قد تقفل غداً وتصبح محظورة." وأضاف: "هذا هو السبب الذي دفعنا إلى إنشاء وحدة أعمال Falcon Flight Support، لتتيح لنا التصرف بسرعة والإبقاء على انتظام حركة الرحلات الجوية. نحن لا ننتظر وقوع المشاكل، إنما نسعى لاستباقها ومعالجتها قبل أن تتطور."

لطالما كان استهلاك الوقود وتكاليفه مصدر قلق رئيسي آخر لشركات الطيران التجارية، خاصة عند تشغيل طائراتها في المطارات النائية أو الأصغر حجماً. إلا أن وحدة أعمال Falcon Flight Support تتولى مساعدة شركات الطيران في الحصول على أفضل الأسعار لشراء الوقود، مستفيدة من علاقاتها القوية مع المورّدين الموثوق بهم في المواقع المزدحمة والتي يصعب الوصول إليها.

لمحة عن شركة Falcon

تُعتبر Falcon مزوّداً رائداً لخدمات الطيران الشاملة، حيث تقدم حلاً متكاملاً يلبي جميع احتياجات العملاء من خدمات الطيران، وكل ذلك ضمن منظومة واحدة متكاملة. لاكتشاف المزيد عن خدماتنا ومنتجاتنا، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرسمي على الرابط التالي: flyfalcon.com، ومتابعتنا عبر منصات التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"لينكدإن".

