モジュラー建築市場規模は2032年までに1,515.3億米ドルに達すると予測

Modular Construction Market Size & Forecast, 2032

モジュラー建設市場は、2024年に894.4億米ドルの評価額に達すると予想されており、2025年から2032年にかけて6.9%のCAGRで成長すると予測されています。

「米国のモジュラー建築市場は大幅に成長し、2032年までに推定313億2000万米ドルに達すると予想されています。」” — Fortune Business Insights

PUNE, MAHARASHTRA, INDIA, April 22, 2025 / EINPresswire.com / -- 2024年には、世界 のモジュラー建築市場 規模は894.4億米ドルに達し、市場成長は2025年の948.4億米ドルから2032年には1,515.3億米ドルに拡大し、予測期間中に6.9%のCAGRを示すことが予想されます。モジュラー建築市場は、その効率性、費用対効果、そして持続可能な建築ソリューションによって注目を集めています。モジュラー建築とは、キッチン、バスルーム、居室、構造部材など、プレハブ設計の建築ユニットをオフサイトで製造し、建設現場に搬入・設置する工法です。従来の工法と比較して、モジュラー建築はプロジェクトの工期を大幅に短縮し、空気質を向上させ、設計の柔軟性を高めます。無料のサンプル調査 PDF を入手: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/sample/modular-construction-market-101662 主要産業プレーヤーは、材料廃棄物の削減、耐久性の向上、コスト削減、環境に優しい建設などの利点から、モジュラー建築ソリューションの導入を加速させています。モジュラー建築プロジェクトは従来の建設方法に比べて30~50%速く完了できるため、急速な都市インフラ開発に対する需要の高まりに対応できます。湾岸協力会議(GCC)のAMANA Investmentsのような企業は、DuPodやDuBoxといったブランドで、革新的な製造技術を統合したオフサイト建築ソリューションのパイオニアとなっています。都市化が加速する中、モジュラー建築は世界のインフラセクターにおける需給ギャップを埋める上で重要な役割を果たすことが期待されています。トップモジュラー建設会社:ガードン・モジュラー・ビルディングズ(米国)レイン・オルーク(英国)ATCO(カナダ)レッドシーインターナショナルカンパニー(サウジアラビア)ブイグ建設(フランス)VINCI Construction Grands Projets (英国)スカンスカAB(スウェーデン)アルジェコ(英国)KLEUSBERG GmbH & Co. KG(ドイツ)カテラ(米国)レンドリース・コーポレーション(オーストラリア)市場概要:「技術革新とスマート製造が市場拡大を牽引」モジュラー建築市場は、スマート製造技術、ビルディング・インフォメーション・モデリング(BIM)、リーン・コンストラクション技術の導入を背景に、大きな成長を遂げています。パーマネント・モジュラー建築(PMC)は、ワークフローの効率化、運用パフォーマンスの向上、そして廃棄物の削減によって業界に革命をもたらしています。Skenderをはじめとする大手企業は、2022年5月にシカゴに開設した先進的な製造拠点に代表されるモジュラー生産施設への投資を進めています。これらの進歩は、プロジェクトのタイムラインの最適化とコスト削減につながり、市場の拡大をさらに加速させています。「インフラの成長と市場発展を支える政府の政策」インド、中国、ベトナムといった急成長経済における都市化と工業化の進展は、インフラ投資を刺激し、モジュラー建築市場を牽引しています。インドでは、2022年第1四半期に商業用不動産の賃貸が30%増加し、賃貸面積は約6,000万平方フィートに達しました。さらに、グリーン建設や廃棄物削減政策を推進する政府の取り組みも市場の成長を牽引しています。例えば、シンガポールでは、国有地におけるプロジェクトにおいて、プレファブリケーションプレフィニッシュボリューム構造(PPVC)の使用を義務付けています。同様に、中国国務院は新築物件の30%をプレファブリケーション建築にすることを目標としています。「モジュラー建設業界における課題と投資障壁」急速な成長にもかかわらず、オフサイト製造への高額な初期投資と複雑な事前計画要件が課題となっています。設計調整、輸送、現地設置を含む戦略的なプロジェクト計画はコストを増大させ、市場全体の拡張性に影響を与えます。しかしながら、政府による補助金やモジュール式ソリューションへの研究開発投資により、これらの課題は緩和され、持続的な市場成長が期待されます。モジュラー建設市場のセグメンテーション:タイプ別永久モジュラー建設 (PMC): 長期使用を目的として設計されたプレハブ構造物をオフサイトで製造し、耐久性と効率性を向上させます。再配置可能なモジュール構造: 移動オフィス、教室、災害救援住宅などの一時的な用途に使用される、プレハブの輸送可能な構造物。素材別コンクリート: 高い強度、耐久性、耐火性を備えているため、恒久的なモジュール構造に最適です。スチール: 構造上の完全性、柔軟性、リサイクル性に優れていることで知られ、商業用および産業用のモジュール式建物で広く使用されています。木材: 住宅や小規模モジュールプロジェクトに適した、コスト効率が高く持続可能な素材です。アプリケーション別商業施設: オフィス、小売スペース、倉庫が含まれます。ヘルスケア: 病院、診療所、医療施設で使用されます。教育機関および公共機関: プレハブの学校、トレーニング センター、大学。ホスピタリティ: ホテル、リゾート、一時的な宿泊施設。その他(住宅):モジュラー住宅およびアパート複合施設。地域別洞察:モジュラー建築市場は、急速な都市化、インフラ整備、政府の支援により、主要地域全体で力強い成長を遂げています。アジア太平洋地域は、住宅および商業セクターの拡大に牽引され、大幅な成長が見込まれています。米国では、医療、教育、集合住宅の需要増加が市場拡大を牽引しており、北東部の施工業者の69%がモジュラーコンポーネントを使用しています。欧州のモジュラー住宅セクターは、住宅技術革新と排出削減目標を支援する英国政府の政策の恩恵を受けています。中東・アフリカでは技術革新による成長が見込まれますが、ラテンアメリカでは市場の抵抗により普及が遅れています。カスタマイズのお問い合わせ: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/ask-for-customization/modular-construction-market-101662 レポート対象範囲:モジュラー建築市場は、急速な都市化、インフラ整備、そして持続可能性への取り組みを背景に、大きな成長を遂げています。モジュラー建築では、建築部材をオフサイトで製造することで、建設期間とコストを削減し、効率性、柔軟性、耐久性を向上させます。医療、教育、ホスピタリティ、住宅セクターにおける導入の増加が需要を押し上げています。グリーンビルディング規制や排出削減目標といった政府の政策も、市場拡大をさらに後押ししています。最近の業界動向:ATCO Structures は、モジュール式の教育施設、産業施設、住宅ビルを専門とするカナダの大手メーカーである NRB Limited を買収しました。Vanguard は、Module-AR Ltd を買収してモジュラー建築能力を拡大し、一時的および恒久的なモジュラースペースの生産能力を強化しました。プライベートエクイティ会社Mutaresは、モジュラー建設ソリューションを専門とするByldis UKの買収を完了した。関連する洞察: ヨーロッパのモジュラー建築市 場規模シェアレポート、2032年 建設機械レンタル市場 規模シェアレポート、2032年

