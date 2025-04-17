Bitget 推出业界首个链上联盟计划，提供 40% 返利，以支持内容创作者

维多利亚，塞舌尔, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 在其联盟计划中增加了一项突破性举措：这是加密货币交易领域首个链上联盟计划，在现有佣金结构的基础上，为合作伙伴提供高达 40% 返利。 这项创新计划可以连接中心化 (CEX) 和去中心化 (DEX) 交易生态系统，让联盟伙伴能够因其在这两个世界中的影响力而顺畅变现。

传统的联盟计划会为现货和期货交易的推荐人提供奖励，而得益于 Bitget 的链上扩展计划，合作伙伴可在用户参与 Bitget Onchain 时获得返利——这是一款旨在简化中心化交易所用户的链上交易的产品。 联盟伙伴现在可以进入蓬勃发展的 DeFi 市场，而无需让其受众采取复杂的步骤设置钱包，或牺牲安全性。

Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示：“在 1.2 亿用户的支持下，Bitget 已发展成为跻身前五名的交易所。 为了表达我们的感激之情，并与生态系统贡献者更紧密地合作，我们决定奖励那些帮助用户充分把握各种加密货币的大好良机（无论是在交易所或是在链上）的开拓者。” 他补充说：“我们的联盟伙伴曾咨询如何在没有技术障碍的情况下，实现 DeFi 收益变现，我们听取了他们的意见。 这是我们采取的新举措，以支持在融合中心化交易所便利性和 DeFi 创新成果的领域蓬勃发展的社群。”

Bitget 的推荐计划面向拥有超过100 名粉丝的内容创作者、网红和社群领袖开放，只需通过简易申请流程即可参与。 参与者需共享传统交易和 Bitget Onchain 交易的专属推荐链接。 他们可以从现货和期货交易费用中赚取高达 50% 佣金，并从链上活动中获得高达 40% 返利。 该计划采用分级奖励机制，表现最佳的人员有资格获得最高的奖金等级，以鼓励更多人踊跃参与，实现持续增长。

有赖于 Bitget Onchain，用户可以直接从他们的 Bitget 现货帐户交易链上资产，从而消除了参与 DeFi 的传统障碍——无需采取复杂的步骤设置钱包或管理私钥。 所有交易均享有由 Bitget 的 6 亿美元保护基金支持的机构级安全保障，由此用户可获得企业级资产保护，同时不会错过 DeFi 的机遇。 平台通过人工智能资产筛选功能，可以实时发现极具潜力的项目，从而进一步增强决策性能，帮助用户自信掌控广阔的链上世界，而不必揣测。 从 YouTube 网红到 Telegram 管理员，Bitget 的联盟计划让每个人都能更平等地参与加密货币的下一个发展阶段。

现在即可通过 Bitget 联盟门户网站申请。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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