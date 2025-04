Deadly virus confirmed in domestic rabbit population in Douglas County

The Oregon Department of Agriculture (ODA) has confirmed Rabbit Hemorrhagic Disease (RHDV) in domestic rabbits in a Douglas County rabbitry. The rabbit's owner noted sudden rabbit deaths, reporting the symptoms to their veterinarian late last week. The veterinarian suspected RHDV and immediately reported it to ODA. The Oregon Veterinary Diagnostics Laboratory at Oregon State University confirmed the presence of RHDV on April 14, 2025. Most rabbits at the rabbitry have since died; the remaining rabbits are under quarantine.

The affected rabbits were housed outdoors where they may have potentially been exposed to wild rabbits. The Oregon Department of Fish and Wildlife (ODFW) has not diagnosed RHDV in wild rabbits in Western Oregon, but the virus is known to be present in wild populations in Central and Eastern Oregon.

RHDV is a viral disease that causes sudden death in rabbits. Signs of the disease in rabbits may include respiratory or neurological symptoms and bloody nasal discharge.

The virus is highly contagious among rabbit populations. It can spread through contact with infected rabbits, meat, fur, or materials coming into contact with them. RHDV poses no human health risk. The virus only infects rabbits and does not pose a risk to humans.

How can I prevent the spread of RHDV?

Wash and disinfect hands, clothing, gloves, footwear, cages, and equipment between rabbits from different sources.

Quarantine new rabbits away from existing ones for 30 days.

Keep pet rabbits inside to avoid exposure to environments potentially contaminated by wild or feral rabbits or by people, vehicles, or implements that can spread the disease.

Immediately contact ODA (503-986-4711) if you suspect RHDV or have sick or freshly dead rabbits.

ODA and ODFW ask the public to report rabbit mortalities to track the virus's presence and movement. Please call 503-986-4711 to report domestic or feral (domestic animals that escaped into the wild or were abandoned)rabbits suspected of having died from RHDV. To report the death of wild rabbits, contact ODFW by calling 1-866-968-2600 or email Wildlife.Health@odfw.oregon.gov. Visit https://oda.direct/RHD for more information about Rabbit Hemorrhagic Disease.

Domestic rabbit owners should contact their veterinarian for more information on preventing RHDV.

Virus mortal confirmado en población de conejos domésticos en el condado de Douglas

El Departamento de Agricultura de Oregón (ODA, por sus siglas en inglés) ha confirmado la enfermedad hemorrágica del conejo (RHDV, por sus siglas en inglés) en conejos domésticos en una cría de conejos del condado de Douglas. El dueño del conejo notó muertes súbitas de conejos, informando los síntomas a su veterinario a fines de la semana pasada. El veterinario sospechó de RHDV e inmediatamente lo informó a la ODA. El Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Oregón (OVDL, por sus siglas en inglés) de la Universidad Estatal de Oregón (OSU, por sus siglas en inglés) confirmó la presencia de RHDV el 14 de abril de 2025. La mayoría de los conejos en el rabío han muerto desde entonces; El resto de los conejos están en cuarentena.

Los conejos afectados fueron alojados al aire libre, donde potencialmente podrían haber estado expuestos a conejos silvestres. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregón (ODFW, por sus siglas en inglés) no ha diagnosticado RHDV en conejos silvestres en el oeste de Oregón, pero se sabe que el virus está presente en poblaciones silvestres en el centro y este de Oregón.

El RHDV es una enfermedad viral que causa muerte súbita en conejos. Los signos de la enfermedad en los conejos pueden incluir síntomas respiratorios y neurológicos y secreción nasal sanguinolenta.

El virus es altamente contagioso entre las poblaciones de conejos. Puede propagarse a través del contacto con conejos infectados, carne, piel o materiales que entran en contacto con ellos. El RHDV no representa ningún riesgo para la salud humana. El virus solo infecta a los conejos.

¿Cómo puedo prevenir la propagación del RHDV?

Lave y desinfecte las manos, la ropa, los guantes, el calzado, las jaulas y el equipo entre conejos de diferentes fuentes.

Ponga en cuarentena a los conejos nuevos lejos de los existentes durante 30 días.

Mantenga a los conejos domésticos adentro para evitar la exposición a ambientes potencialmente contaminados por conejos silvestres o asilvestrados o por personas, vehículos o implementos que puedan propagar la enfermedad.

Comuníquese de inmediato con ODA (503-986-4711) si sospecha de RHDV o tiene conejos enfermos o recién muertos.

El ODA y el ODFW piden al público que informe sobre la mortalidad de conejos para rastrear la presencia y el movimiento del virus. Llame al 503-986-4711 para denunciar conejos domésticos o salvajes (animales domésticos que escaparon a la naturaleza o fueron abandonados) sospechosos de haber muerto a causa del RHDV. Para informar la muerte de conejos salvajes, comuníquese con ODFW llamado al 1-866-968-2600 o envíe un correo electrónico a Wildlife.Health@odfw.oregon.gov. Visite https://oda.direct/RHD para obtener más información sobre la enfermedad hemorrágica del conejo.

Los dueños de conejos domésticos deben comunicarse con su veterinario para obtener más información sobre cómo prevenir el RHDV.