Greenbrier State Park to Close Briefly for Major Improvement Project

April 16, 2025

The Maryland Park Service will temporarily close Greenbrier State Park from May 5-9 as contractors repave the entrance road as part of ongoing upgrades to the park’s front entrance and contact station. These upgrades will help reduce traffic backups on busy weekends and holidays.

“We appreciate our visitors’ patience and look forward to welcoming everyone back with a smoother, more convenient entry experience this summer,” said Maryland Park Service Western Region Manager Sarah Milbourne. “We timed this project based on the likelihood of agreeable weather for the road work, and also before the busiest part of our season begins Memorial Day weekend.”

Greenbrier State Park is among the most visited public lands in Maryland, welcoming about 500,000 guests in 2024. Due to its popularity, the park in recent years has experienced lengthy delays for visitors to enter the park as well as more frequent capacity closures. The construction work at the entrance is designed to help reduce those issues.

During the closure, visitors can explore nearby public lands, including Cunningham Falls, Gambrill, Gathland, South Mountain, and Washington Monument State Parks; Monocacy River Natural Resource Management Area; and Gravel Hill Swamp, Ridenour Swamp, and Frederick City Watershed Cooperative Wildlife Management Areas.

El Parque Estatal de Greenbrier cerrará brevemente por un importante proyecto de mejora

El Servicio de Parques de Maryland cerrará temporalmente el Parque Estatal de Greenbrier del 5 al 9 de mayo mientras los contratistas repavimentan la carretera de entrada como parte de las mejoras en curso de la entrada principal del parque y la estación de contacto. Estas mejoras ayudarán a reducir las retenciones de tráfico durante los fines de semana y días festivos.

“Apreciamos la paciencia de nuestros visitantes y esperamos dar la bienvenida a todos de nuevo con una experiencia de entrada más suave y más conveniente este verano,” dijo el Servicio de Parques de Maryland Gerente de la Región Occidental Sarah Milbourne. “Hemos programado este proyecto basado en la probabilidad de tiempo agradable para el trabajo de la carretera, y también antes de la parte más concurrida de nuestra temporada comienza el fin de semana del Memorial Day.”

El Parque Estatal de Greenbrier es uno de los terrenos públicos más visitados de Maryland, y en 2024 recibirá a unos 500.000 visitantes. Debido a su popularidad, en los últimos años el parque ha experimentado largas esperas para que los visitantes accedan al parque, así como cierres de capacidad cada vez más frecuentes. Las obras de construcción de la entrada tienen por objeto reducir estos problemas.

Durante el cierre, los visitantes pueden explorar terrenos públicos cercanos: Los Parques Estatal de Cunningham Falls, Gambrill, Gathland, South Mountain, and Washington Monument; Monocacy River Natural Resource Management Area; y Gravel Hill Swamp, Ridenour Swamp, y Frederick City Watershed Cooperative áreas de gestión de vida silvestre.