Madrid acogerá al primer MAD RON WEEK: un impulso a la cultura del ron y los cócteles en España

Nace el "MAD RON WEEK", una semana dedicada exclusivamente al ron en Madrid

Nuevo evento de ron en mayo, en conjunto con el Spain Rum and Gin Expo. En la unión está la fuerza para impulsar la categoría del ron.” — Federico Hernandez

MADRID, SPAIN, April 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- El legado de cócteles de larga data de Madrid da otro salto al convertirse en el epicentro del RON con el lanzamiento de la inaugural MAD RON WEEK.

Hay una agenda de eventos de casi una semana que se llevará a cabo desde el miércoles 7 de mayo hasta el lunes 12 de mayo.

Un grupo de embajadores de marcas de ron, cada uno representando una marca diferente, creó MAD RON WEEK. Por nombrar algunos, tienes en la mesa a Miguel de Tena de Ron Carupano, Luis Vierra de Ron Santa Teresa, y Larissa Arjona de Ron Abuelo Panamá. Su misión es seguir renovando la industria del ron en lo que hoy se considera una de las mecas de los cócteles, la ciudad de Madrid, España.

"Hay muchos bares de cócteles TOP en Madrid que hacen maravillas con el ron. Con más de 3 millones de cajas vendidas al año, el ron es parte de nuestra cultura. Nuestra relación con el ron se remonta a siglos atrás, cuando los españoles se trasladaron a diferentes países y comenzaron a destilar caña de azúcar", dice Miguel de Tena, cofundador de Mad Ron Week.

La Semana Mad Ron contará con una serie de eventos en toda la ciudad, incluyendo menús de cócteles, degustaciones, clases, y experiencias culturales que destacan la influencia global del ron. Para registrarse y obtener su pulsera y tarjeta de agenda/sello, los asistentes pueden registrarse en línea y luego recoger sus pases en la nueva tienda, Flor de Caña Experiencia, LAFUENTE Liquor Store, o en cada bar.

Estratégicamente, el evento se lleva a cabo la misma semana en que el Spain Rum and Gin Expo de España celebra su segundo aniversario. Este evento boutique, en el cual participan decenas de marcas de ron y ginebra ultra premium ofreciendo degustaciones exclusivas, debería por sí solo atraer a muchos aficionados del ron y los licores de España y toda América Latina.

Hasta ahora, un puñado de bares seleccionados ofrecerán un menú especial de cócteles. La lista a continuación incluye algunos de los bares participantes.

1. Farándula Fearless Cocktail Bar

2. LOVO Cocktail Bar

3. El Antillano Puerto Rican Bar

4. Love Cocktail Company

5. Ti’ Punch Rum Bar

6. Tiki Volcano

Como cierre de la MAD RON WEEK, el lunes 12 de mayo, tanto Ron Bacardi como Ron Santa Teresa patrocinan la competencia DAQ-OFF. En esta competencia, bartenders de diferentes bares compiten uno tras otro para ver quién puede hacer dos daiquiris más rápido. Luego, deben compartir uno con el juez y disfrutar del otro ellos mismos.

MAD RON WEEK tiene como objetivo reunir a los entusiastas del ron, a los profesionales de la industria, y a los recién llegados curiosos para explorar y disfrutar de las complejidades de este querido espíritu.

Para más información y obtener boletos, pueden visitar www.madronweek.com o www.rumandginexpo.com.

