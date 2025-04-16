Bitget 携手巴塞罗那足球俱乐部球星 Raphinha 推出全新广告，以倡导更智能的加密货币解决方案

维多利亚，塞舌尔, April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 正与 LALIGA 一起启动充满活力的全新宣传活动，而巴塞罗那令人振奋的边锋 Raphinha 将参与其中。 此项新合作凸显了 Bitget 的创新交易产品——跟单交易 (Copy Trading)、Launchpool 和盘前交易 (Pre-market)——通过在整个四月推出一系列视频，将精英足球的精准性与智能加密货币交易背后策略之间的相似性巧妙融合。

如同 Raphinha 在球场上以桑巴舞的天赋跳过后卫或者发挥 tiki-taka 战术的精准性驰骋球场，Bitget 的工具使交易者能够凭借敏捷性和远见驾驭加密货币市场。 该宣传活动的三支广告片展示了这种和谐，将 LALIGA 的前沿运动方式与 Bitget 的技术驱动型交易解决方案融为一体。

LALIGA 执行董事 Jorge de la Vega 表示：“在足球比赛中，进球还是失球往往取决于一瞬间作出的判断。 与 Bitget 的合作体现了我们对创新、绩效和战略的共同关注——无论是在赛场上，还是在交易市场中。”

本赛季刚刚为巴塞罗那足球俱乐部打进 50 球的 Raphinha 也表达了同样的观点：“足球和交易都需要敏捷的思维和合适的工具。 Bitget 的平台帮助交易者保持领先地位，就像我们在球场上所做的一样。”

这场宣传活动不仅仅关乎明星的影响力，还关乎参与。 Bitget 将推出用户教育计划和交易挑战，参与者有机会赢得 LALIGA 的独家奖品，包括观看 Raphinha 代表联赛领头羊巴塞罗那足球俱乐部比赛的门票。 不妨将它视作一次机会帽子戏法：学习、交易和获胜。

“这次合作最让我兴奋的不仅是加密货币和足球之间的共同关注点，还有这两个世界在本质上的相似之处。” Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示，“当 Raphinha 接到球时，他会实时处理跑位、动能和战机，就像熟练的交易者研究市场走势一样。” 她补充说：“我们开发的工具为用户提供了同样的优势： 跟单交易让您向专业人士学习，Launchpool 带来毫不费力的被动收入，而盘前交易提供抢先获胜机会。 无论您是在我们的平台上进行交易，还是在观看 Raphinha 闪耀诺坎普球场的比赛，此次宣传活动都是对这种战略思维的颂扬。”

LALIGA 在拥抱技术方面享有盛誉，这与 Bitget 让加密货币交易变得便捷易用的使命完美契合。 这两个行业的繁荣都依赖于策略、时机和执行力——无论是完美的传球，还是时机恰到好处的交易。 此次宣传活动标志着 Bitget 不断发展的体育传统揭开了新篇章。公司之前已与足球传奇球星 Lionel Messi 和意大利足球俱乐部 Juventus 展开合作。 随着宣传活动的进行，Bitget 和 LALIGA 希望能同样地激励粉丝和交易者在加密货币领域及其他领域采取更明智、更具战略性的方法。

请访问 Bitget 的 YouTube 频道，观看 Raphinha 宣传系列的第一部分。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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