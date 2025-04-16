Bitget 推出全新廣告，邀請 FC Barcelona 球星 Raphinha 推廣更智能的加密貨幣解決方案

維多利亞，塞舌爾, April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget，正與 LALIGA 合作展開全新動感十足的活動，並邀請了 Barcelona 的邊鋒球員 Raphinha 參與。 這次新合作突出了 Bitget 的創新交易產品：跟單交易、礦池和盤前交易，巧妙地將精英足球的精確性與智能加密交易的策略相提並論，並將在 4 月份推出一系列相關影片。

正如 Raphinha 在場上以森巴風格輕鬆突破防守，或以精準的高壓逼搶配合，Bitget 的工具則使交易者能以具前瞻性的靈活方式駕馭加密市場。 該活動的三則廣告呈現了這種和諧性，將 LALIGA 在體育領域的嶄新理念與 Bitget 的科技為本交易解決方案結合起來。

LALIGA 執行董事 Jorge de la Vega 表示：「在足球的世界，瞬間的決策會決定進球與失誤之間的差別。 與 Bitget 的合作展現了我們在球場和市場上對創新、表現及策略的共同關注。」

最近為 FC Barcelona 貢獻 50 個入球的 Raphinha 也表達了相同的看法：「足球和交易都需要快速思考和合適的工具。 Bitget 的平台幫助交易者保持領先，就像我們在場上的表現。」

這個活動不僅僅是關於明星效應，更重要的是參與投入。 Bitget 將推出用戶教育計劃和交易挑戰，讓參加者有機會贏取獨家 LALIGA 獎品，包括觀賞 Raphinha 為聯賽領頭羊的 FC Barcelona 比賽門票。 這個活動帶來三重機會：學習、交易和獲勝。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「這次合作讓我最興奮的，不僅是加密貨幣和足球之間的共同關注，更在於這兩個領域本質上是如此相似。 當 Raphinha 接球時，他即時思考位置、動作和機會，這就像一位熟練的交易者在解讀市場動向。」 她補充道：「我們建立的工具讓用戶擁有相同的優勢：跟單交易可向專業人士學習，礦池提供輕鬆的被動收入，而盤前交易則提供早期獲勝的機會。 不論你是在我們的平台上交易，還是觀賞 Raphinha 在 Camp Nou 的精彩表現，這個活動正正頌揚了這種策略思維。」

LALIGA 對科技的重視與 Bitget 的使命高度契合，旨在使加密交易變得更加可及和直觀。 無論是完美的直接自由球還是合時的交易，這兩個行業均依賴於策略、時機和執行。 這次活動是 Bitget 擴大體育傳奇的最新篇章，之前已與足球巨星 Lionel Messi 和意大利球隊 Juventus 建立了合作關係。 在活動展開之際，Bitget 和 LALIGA 希望鼓勵粉絲和交易者在加密領域或其他領域採取更智能、更具策略性的方式。

請瀏覽 Bitget 的 YouTube 頻道，觀看 Raphinha 系列的第一部分。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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