HK Refurbished Stock établit une nouvelle référence sur le marché mondial des iPhones reconditionnés en gros

Expédition locale depuis l’UE & régime de TVA sur la marge désormais disponibles

Notre objectif n’est pas seulement de fournir des appareils, mais d’offrir à nos clients un véritable avantage concurrentiel dans un marché en constante évolution ” — HK Refurbished Stock

FRANCE, April 15, 2025 / EINPresswire.com / -- À une époque où les consommateurs recherchent à la fois performance et prix avantageux, HK Refurbished Stock s’impose comme un leader mondial dans le secteur des iPhone en gros . Désormais, grâce à une expédition locale depuis l’Union européenne et un régime de TVA sur la marge, l’entreprise simplifie la vie des grossistes européens avec des livraisons rapides et une gestion fiscale optimisée.Créée en 2016 et basée à Hong Kong, HK Refurbished Stock est une entreprise familiale spécialisée dans les iPhones et iPads reconditionnés Grade A+++, exclusivement destinés aux grossistes et distributeurs en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Réputée pour sa qualité constante, sa fiabilité et son service client exemplaire, la société aide ses partenaires à faire croître leur activité tout en maintenant une rentabilité élevée.Pourquoi le reconditionné devient la nouvelle normeAlors que les marges sur les appareils neufs diminuent, les modèles reconditionnés haut de gamme s’imposent comme la solution stratégique des grossistes avertis. L’inventaire rigoureusement sélectionné d’HK Refurbished Stock propose :- Des composants Apple 100 % d’origine – Aucun composant générique ni message d’erreur- Une capacité de batterie minimale garantie à 85 % – Pour une meilleure durabilité- Une qualité esthétique Grade A+++ – Sans défauts visibles- Une disponibilité constante – Tous modèles et couleurs, toute l’année- Une vraie garantie de 12 mois – Pour rassurer revendeurs et utilisateurs finauxCes critères permettent aux professionnels de proposer des produits quasiment neufs, mais avec des marges nettement supérieures.Un soutien global pour les grossistesHK Refurbished Stock est bien plus qu’un fournisseur : c’est un partenaire stratégique pour les détaillants, vendeurs en ligne (Amazon, eBay) et opérateurs télécoms. Avec des solutions logistiques flexibles, un réapprovisionnement fiable et un accompagnement sur mesure, l’entreprise aide ses clients à construire une activité durable et évolutive.« Les grossistes qui adoptent les iPhones reconditionnés augmentent non seulement leur marge, mais aussi leur rythme de croissance », précise la société. « La clé, c’est de choisir un fournisseur qui garantit la qualité. »Questions fréquentesQ : Les iPhones sont-ils 100 % originaux ?R : Oui. Ils sont composés uniquement de pièces Apple d’origine.Q : Y a-t-il une garantie ?R : Bien sûr. Chaque appareil est couvert par une garantie réelle de 12 mois.Q : Les produits sont-ils vraiment Grade A+++ ?R : Oui. Ils sont esthétiquement et techniquement irréprochables.Q : Quelle est la quantité minimum de commande ?R : Nous travaillons exclusivement avec des professionnels B2B – grossistes et distributeurs.Prêt à booster votre catalogue ?Pour en savoir plus ou passer commande :🌐 hk-refurbished-stock.com📱 WhatsApp / Téléphone : +852 5982 1536▶️ Chaîne YouTube🔗 Profil LinkedIn📸 Instagram🔵 FacebookContact presse :Y. GomezHK Refurbished Stock📞 +852 5982 1536📧 Nous contacter ici

