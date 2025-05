Yeni Küresel Güvenlik Standartları, Lazer Makinelerinde Geri Çağırmaları Beraberinde Getirdi

Yeni küresel güvenlik standartları, lazer makinelerinde geri çağırmalara yol açarak üreticileri daha sıkı kurallara uymaya zorluyor.

Yeni düzenlemeler, küresel güvenlik uygulamalarının uyumlu hale getirilmesine odaklanmaktadır.” — Lazer Güvenlik Standartları Makalesi

BUFFALO, NY, UNITED STATES, May 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Lazer makineleri sektörü, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafındanyayımlanan Laser Notice No. 50’nin 31 Aralık 2024 tarihinde yürürlükten kaldırılmasıylaönemli bir dönüm noktasına ulaştı. Bu gelişmenin ardından, 1 Ocak 2025 itibarıyla tümüreticiler, satıcılar ve alıcılar, Laser Notice No. 56 kapsamında güncellenmiş, daha sıkı kurallarauymakla yükümlü hale geldi.Yeni düzenlemeler, en güncel Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) standartlarıylauyumlu olacak şekilde tasarlanmış olup, küresel güvenlik uygulamalarının uyumlu halegetirilmesine odaklanmaktadır. Bu geçiş, lazer ürünlerinin tasarımı ve kullanımı konusundauluslararası ölçekte tutarlılığı sağlamak adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.Yeni düzenlemelerin hemen ardından, Çin merkezli lazer kesim makinesi üreticisi Bodor, 2025yılının Ocak ayında bir geri çağırma bildirimi yayımladı. Bildiri, P veya C serisi ürünlere sahiptüm bayilere ve kullanıcılara hitap ederek, ilgili makinelerin güncellenmesi gerekebileceğinibelirtti. Geri çağırmanın nedeni, makinelerin koruyucu gövde yapısı ve yan kapı güvenlik kilitsistemleriyle ilgili güvenlik endişeleriydi.Şubat ayında ise FDA, “etiket veya sertifikasyon içermeyen elektronik ürünlerin uygun olmayanşekilde sunulması” nedeniyle bir İthalat Uyarısı yayımlayarak, bu ürünlerin ABD’ye girişindesertifikasyon eksikliğine dikkat çekti.Sektör uzmanları, üreticilerin ve kullanıcıların makinelerini bir an önce gözden geçirmesini, yenigüvenlik kurallarına uygunluk sağlamasını ve düzenleyici yükümlülükleri yerine getirmesiniönermektedir. Aksi takdirde, cezai yaptırımlar, ithalat yasakları veya ürün el koymaları gibi ciddisonuçlar doğabilir.

