Bitget 在 2025 年第一季總交易量達 2.08 萬億美元；現貨交易季增 159%





維多利亞，塞舌爾, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司Bitget，在 2025 年第一季度總交易量為 2.08 萬億美元，其中現貨交易量大幅增加 159% 達至 3,870 億美元。 交易量急增是由於市場參與度有所提升，以及受惠於新上市產品和核心產品線的持續增長勢頭。

用戶增長依然強勁。 僅在第一季度，Bitget 的中心化交易所 (CEX) 平台就增加了 489 萬用戶，而 Bitget Wallet 則增加了 1,500 萬用戶，得使該平台的全球用戶群超過 1.2 億，增長近 20%。 Bitget 的原生代幣 BGB 本季表現波動，但淨收益為正數。 在此期間，公司還推出了 BGB 的最新路線圖，概述了在質押、Launchpad 參與以及與新 DeFi 生態系統整合等方面的擴展實用性。 公司仍會實行季度銷毀計劃來應對供應方面的壓力。

安全依然是最重要的考量，尤其是在整個行業因遭受加密貨幣駭客攻擊而損失創紀錄的 21 億美元之後。 在 Bybit 出現漏洞後，Bitget 向其轉賬了價值近 1 億美元的 ETH，這一舉動標誌著在危機時期，交易所之間罕見但關鍵的互助行為。 同時，Bitget 的準備金證明在第一季持續超過 130%。 其保障基金從 1 月的 4.95 億美元增長至 3 月的 5.14 億美元，資產儲備呈現謹慎但上升的趨勢。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「這一季的表現顯示了在動盪環境中保持靈活應變非常重要。 在下個季度，我們將繼續專注於機構級基礎設施，並加強通過我們的生態系統擴大其 Web3 影響力。 在面對日益嚴格的全球監管時，合規性仍然是交易所的重要支柱，同時如實堅守其核心理念：協助用戶更明智地進行交易。」

除了產品效能之外，Bitget 還透過實地活動和有針對性的舉措擴大了其全球影響力。 Bitget 進入賽車運動的領域，贊助巴西車手 Flávio Sampaio 參加 2025 年 Porsche Carrera Cup，並在中東和北非地區以及亞洲舉辦以齋戒月為主題的聚會。 有賴於當地合作夥伴慷慨捐贈，齋戒月期間共派發了 6 萬多份餐食。

Blockchain4Her 計劃於 2024 年啟動，當中 1,000 萬美元用於長期部署，現在該計劃已推行一週年。 該計劃迎來了三位新任大使，還在東南亞和東歐展開活動，旨在讓更多女性加入 Web3。

Bitget 還改進了其基礎設施和整合工作。 公司引入人工智能交易工具 Bitget Seed，用於識別和列出具有強大鏈上訊號的早期代幣。 Zen 和 Callpay 的成功整合，則改善了歐洲和南非的法定貨幣入金。 透過 Morph Chain 和 Bulbaswap，BGB 得以進一步擴大流動性。

Bitget 持續擴展其基礎設施、吸收新用戶並優化適應能力。 憑藉強大的用戶管道、不斷增加的代幣活動以及建立新的合作關係，平台將會迎來另一個表現強勁的季度。

如欲查看 2025 年第一季度的完整報告，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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