Bitget 在 2025 年第一季的总交易量达到 2.08 万亿美元；现货交易季增 159%





维多利亚，塞舌尔, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget 是领先的加密货币交易所和 Web3 公司，在 2025 年第一季度，其总交易量为 2.08 万亿美元，其中现货交易量大幅增加 159%，达到 3,870 亿美元。 交易量飙升是由于市场参与度有所提高，以及得益于新上市产品和核心产品线的持续增长势头。

用户增长依然强劲。 仅第一季度，Bitget 的中心化交易所 (CEX) 平台就增加了 489 万用户，而 Bitget Wallet 则增加了 1,500 万用户，由此该平台的全球用户群超过 1.2 亿，增长近 20%。 Bitget 的原生代币 BGB 本季表现波动，但净收益为正数。 在此期间，公司还推出了 BGB 的最新路线图，概述了在质押、Launchpad 参与以及与新 DeFi 生态系统集成等方面的扩展实用性。 公司仍会实行季度销毁计划来应对供应方面的压力。

安全仍然是重中之重，尤其是在整个行业因遭受加密货币黑客攻击而损失创纪录的 21 亿美元之后。 在 Bybit 出现漏洞后，Bitget 向其转账了价值近 1 亿美元的 ETH，这一举动标志着在危机时期，交易所之间罕见但关键的互助行为。 同时，Bitget 的储备金证明在第一季持续超过 130%。 其保护基金从 1 月的 4.95 亿美元增长至 3 月的 5.14 亿美元，资产储备呈现谨慎但上升的趋势。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“这一季的表现显示了在动荡环境中保持灵活应变非常重要。 下个季度，我们将继续专注于机构级基础设施，并通过公司的生态系统，加倍努力，扩大其 Web3 影响力。 随着交易所面临日益收紧的全球监管措施，合规工作仍然是关键支柱，同时交易所一贯坚守其核心精神：协助用户更智能地进行交易。”

除了产品效能之外，Bitget 还通过实地活动和有针对性的举措扩大了其全球影响力。 例如赞助巴西车手 Flávio Sampaio 参加 2025 年 Porsche Carrera Cup，从而参与赛车运动，并在中东和北非地区以及亚洲举办以斋月为主题的聚会。 有赖于当地合作伙伴慷慨捐赠，我们在斋月期间共分发了 6 万多份餐食。

Blockchain4Her 计划于 2024 年启动，当中 1,000 万美元用于长期部署，现在该计划已推行一周年。 该计划迎来了三位新任大使，我们还在东南亚和东欧展开活动，旨在让更多女性加入 Web3。

Bitget 还改进了其基础设施和集成工作。 公司引入人工智能交易工具 Bitget Seed，用于识别和列出具有强大链上讯号的早期代币。 与 Zen 和 Callpay 成功集成，则改善了欧洲和南非的法定货币入口。 通过 Morph Chain 和 Bulbaswap，BGB 得以进一步扩大流动性。

Bitget 持续扩展其基础设施、吸收新用户并优化适应能力。 凭借强大的用户管道、不断增加的代币活动以及建立新的合作伙伴关系，平台将会迎来另一个表现强劲的季度。

如需查看 2025 年第一季度的完整报告，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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