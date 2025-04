La Gobernadora Hochul Iluminará Monumentos Históricos Del Estado De Nueva York en Honor a Las Víctimas De La Tragedia Del Club Nocturno en La República Dominicana

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que 13 monumentos históricos estatales se iluminarán de azul, blanco y rojo hoy en honor a las víctimas de la tragedia del club nocturno en la República Dominicana. “He ordenado que los monumentos históricos estatales se iluminen de azul, blanco y rojo esta noche, 14 de abril, en honor a las más de 200 personas que perdieron la vida en el devastador derrumbe del techo del club nocturno Jet Set en la República Dominicana, incluyendo a varias que vivían en Nueva York”, declaró la gobernadora Hochul. “Acompañamos con el corazón a todos los que lloran esta profunda pérdida”. Los monumentos históricos que se iluminarán incluyen: • 1WTC • Puente Gobernador Mario M. Cuomo • Puente Kosciuszko • Edificio de Oficinas Estatales Alfred E. Smith • Empire State Plaza • Recinto Ferial Estatal: Puerta Principal y Centro de Exposiciones • Cataratas del Niágara • Puente “Franklin D. Roosevelt” Mid-Hudson • Puerta de Entrada al Aeropuerto Internacional de Albany • MTA LIRR: Puerta de Entrada al East End en Penn Station (se iluminará en rojo) • Puente Elevadizo Fairport sobre el Canal de Erie • Moynihan Train Hall • Edificio de Educación del Estado de Nueva York

