DOGREBELS initiiert ersten offiziellen „World Rainbow Dog Day“ am 11. Juni 2025

World Rainbow Dog Day

Am 11. Juni 2025 findet erstmals der „World Rainbow Dog Day“ statt, ein neuer Aktionstag für LGBTQIA+ Hundebesitzer*innen und ihre Allies.

KöLN, GERMANY, April 14, 2025 / EINPresswire.com / -- Mehr Sichtbarkeit und sichere Räume für queere HundemenschenZiel des World Rainbow Dog Day ist es, LGBTQIA+ Hundemenschen und Unterstützerinnen zusammenzubringen und Vorurteile in der Hundeszene abzubauen. Queere Hundebesitzerinnen sehen sich im Alltag mitunter besonderen Herausforderungen gegenüber: von diskriminierenden Kommentaren auf der Hundewiese bis zur schwierigen Suche nach Hundeschulen, Trainer*innen oder Dog-Sitting-Angeboten in einem wirklich offenen, vorurteilsfreien Umfeld. „Unsere Vision ist eine bunte, respektvolle Hundewelt, in der jeder so akzeptiert wird, wie ersie ist“, erklärt Sascha Keys, Mitgründer von DOGREBELS. „Mit dem World Rainbow Dog Day wollen wir zeigen, dass die Liebe zum Hund alle Menschen verbindet – unabhängig von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität – und dass Vielfalt auch in der Hundegemeinschaft als Bereicherung gesehen wird.“Als Teil des Pride Month reiht sich der World Rainbow Dog Day in die internationalen Aktionen für Gleichberechtigung und Toleranz ein. Neu ist hierbei der Fokus auf die Hundeliebhaber-Community: Bisher gab es keinen speziellen Tag, der LGBTQIA+ Personen mit Hund in den Mittelpunkt stellt. „Wir schließen mit diesem Aktionstag eine Lücke“, so Keys weiter. Geplant sind am 11. Juni 2025 diverse Mitmach-Aktionen. So lädt DOGREBELS etwa in mehreren Städten zu gemeinsamen Regenbogen-Gassirunden ein und ruft Hundebesitzerinnen bundesweit dazu auf, in sozialen Medien unter dem Hashtag #WorldRainbowDogDay Flagge zu zeigen. Auch Allies – also nicht-queere Hundeliebhaberinnen – sind ausdrücklich eingeladen, sich zu beteiligen und Solidarität zu zeigen. Durch diese Aktionen soll ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt und Akzeptanz in der Hundeszene gesetzt werden.AusblickDer World Rainbow Dog Day soll ab 2025 jährlich stattfinden und sich dauerhaft im Kalender der Community etablieren. Für die Zukunft planen die Organisatorinnen zudem weitere Schritte, um LGBTQ+ Sichtbarkeit in der Hundewelt zu fördern. So arbeitet DOGREBELS daran, ein bundesweites Netzwerk aufzubauen, das regelmäßige Treffen, Informationsangebote und Austauschrunden ermöglicht. Langfristig möchten die Initiatorinnen auch Dienstleister rund um den Hund – vom Tierarzt bis zur Hundeschule – für das Thema sensibilisieren und so mehr sichere Räume in allen Bereichen der Hundehaltung schaffen.Über DOGREBELSDOGREBELS ist Deutschlands erste LGBTQIA+ Hundecommunity. Die im Jahr 2025 gegründete Initiative bringt queere Hundemenschen zusammen, bietet eine Plattform für Austausch und Unterstützung und setzt sich für eine diverse, respektvolle und bunte Hundewelt ein.Bundesweit vernetzt engagiert sich DOGREBELS für Empowerment, Inklusion und Sichtbarkeit innerhalb der Hundeszene. Dabei versteht sich die Community als offen für alle: Willkommen ist jede*r – unabhängig von sexueller Orientierung oder Identität – der Hunde liebt und ein Zeichen für Toleranz setzen möchte. Weitere Informationen zur Community und ihren Aktionen sind online verfügbar.Pressekontakt:DOGREBELS (Initiative von Commrebels)Ansprechperson: Sascha Keys (Mitgründer)Im Mediapark 15, 50670 KölnTel.: 0173 / 1361734 – E-Mail: sascha@commrebels4u.comWeb: www.dogrebels4u.com Instagram : @dogrebels4u📲 Instagram: @dogrebels4u

