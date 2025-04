Druck-Discount.com startet durch – Neue Plattform für preiswerte Werbeartikel und Werbegeschenke

Druck-Discount.com seit 01.04.2025 online – Neue Einkaufsplattform für günstige und gute Werbeartikel sowie preiswerte Werbegeschenke Leipzig, 01. April 2025

LEIPZIG, SACHSEN, GERMANY, April 14, 2025 / EINPresswire.com / -- Die Werbemittel24.com GmbH, ein führender Werbeartikel Anbieter und Spezialist im Bereich haptischer Werbung, feiert einen neuen Meilenstein in der bereits seit mehr als 25 Jahren andauernden Firmengeschichte.Ab heute geht das Unternehmen mit einem weiteren Werbeartikel und Werbegeschenke Online-Shop offiziell live:Druck-Discount.com richtet sich an Kunden und Interessenten, die in einem sorgfältig kuratierten Werbeartikel Sortiment preisbewusst einkaufen möchten, und vor allem Wert auf eine zeitnahe Verfügbarkeit legen. Die Lieferzeiten betragen im Schnitt 5 Werktage nach Druckfreigabe, so das erklärte Ziel von Druck-Discount.com .Erfahrung trifft InnovationIn den Jahren seit der Gründung 1999 hat WM24 ein umfassendes Verständnis für die Bedürfnisse von Kunden und für die gesamte Werbemittelbranche entwickelt.Der neue Online-Shop Druck-Discount.com baut genau auf dieser umfassenden Expertise auf. Im Focus steht eine gezielte Auswahl an Werbeartikeln, die sowohl preislich attraktiv, rasch verfügbar und auch qualitativ hochwertig sind. Dieser Ansatz ermöglicht es den Kunden, einfach und schnell die richtigen Werbemittel oder Werbegeschenke für ihre jeweilige Marketingstrategien oder Aufgabenstellungen wie z.B. Onboardingprozesse von Mitarbeitenden zu finden.Einfach, schnell und preisbewusst als ZielsetzungDurch das reduzierte, aber sorgfältig ausgewählte Sortiment an Kundengeschenken tritt Druck-Discount.com mit der Mission an, die Werbeartikel sechs bis acht Werktage nach Freigabe beim Kunden auszuliefern.Das wird durch eine spezielle Werbeartikel - Auswahl erreicht, die sowohl die Entscheidungsfindung erleichtert, gleichzeitig aber auch durch das gesamte Sortiment die schnelle und zeitnahe Verfügbarkeit sichert.Die Qualität und das bestehende Servicelevel bei Beratung und Grafik werden in bewährter Form beibehalten.Brigitte Werner- Geschäftsführerin: "Wir freuen uns sehr, mit Druck-Discount.com ein weiteres Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte aufzuschlagen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden eine noch bessere Auswahl an preiswerten und hochwertigen Werbeartikeln anzubieten, die ihre individuellen Marketingziele effektiv unterstützen. Wir sind überzeugt, dass dieser neue Ansatz Kunden und Interessenten begeistern wird und gleichzeitig unsere Position als ein führender Anbieter im Markt weiter stärkt."

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.