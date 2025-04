RIZONANZA: MILANO VIVE UNA NOTTE FUORI DAL TEMPO TRA ARTE, MUSICA E VISIONI

RiZonanza Live

Rizonanza 2025, il 12 Aprile a Milano durante la Design Week, è stato un evento unico che ha unito arte visiva, musica dal vivo in un’atmosfera surreale.

Rizonanza nasce per dare spazio a chi ha qualcosa da dire, attraverso l’arte. Un luogo dove il talento trova ascolto e i brand trovano nuove narrazioni” — Antonino Pezza

MILANO, MI, ITALY, April 14, 2025 / EINPresswire.com / -- Un’esperienza surreale e multidimensionale che apre una nuova era per l’incontro tra creatività indipendente e brand culturaliSi è tenuta ieri sera, nel cuore pulsante della Design Week, la prima edizione di RIZONANZA, un evento che ha trasformato CROSS+STUDIO in un mondo parallelo fatto di arte immersiva, musica dal vivo e connessioni autentiche. Un'esperienza fuori dal tempo, sponsorizzata da NP Evolution e ReLoop, pensata per dare voce e spazio all’arte indipendente in tutte le sue forme.RIZONANZA è stato molto più di un evento: una piattaforma culturale in divenire, che ha posto al centro la narrazione artistica, dando spazio ad artisti, musicisti, designer e performer che abitano e trasformano il contemporaneo.Sul palco, si sono alternate voci potenti e autentiche come:Il Metz, con il suo urban d’autore che fonde stile italiano e sonorità internazionaliVV, intima, brillante, con una scrittura che attraversa emozioni e ironiaAngela Iris, profonda e soul, tra RnB e introspezioneSofia Rollo, energia pura e urban pop solareDavide Borri, voce sincera della nuova generazione rap italianaL’anima visiva della serata è stata firmata da artisti e designer che hanno dato corpo e materia all’immaginario:Mellow Concrete, con le sue forme concrete e concettualiKorvo Art, tra graffiti, graphic energy e icone darkFranko Majestic, illustrator e visual poetMY NGO & Maria Macionga, con una potente installazione tra scultura, pittura e video performanceLaitha World, che ha impreziosito lo spazio con opere in macramèIn un’atmosfera surreale fatta di luci morbide, suoni evocativi e parole che lasciavano il segno, Rizonanza ha proposto anche uno spazio di networking consapevole, dove brand visionari, artisti, musicisti e professionisti dell’impatto sociale hanno potuto confrontarsi sul valore della creatività come motore di cambiamento.“Rizonanza nasce per dare spazio a chi ha qualcosa da dire, attraverso l’arte. Un luogo dove il talento trova ascolto e i brand trovano nuove narrazioni” – raccontano Antonino Pezza e Pooja Nataraj, fondatori di NP Evolution.Federico Brambilla, fondatore del brand ReLoop, aggiunge: ( www.reloopworld.com “Questo era il posto perfetto per presentare in anteprima ReLoop, perché incarna la filosofia di Rizonanza: arte, musica e cultura che camminano insieme.”Il Progetto continuerà a vivere oltre questa prima edizione, attraverso nuove collaborazioni con brand che credono nello storytelling artistico, costruendo un ecosistema in cui arte, cultura e sostenibilità possano evolvere insieme.Rizonanza non finisce qui. È appena cominciata.Per info e collaborazioni:Instagram: @rizonanza.liveContatto stampa: rizonanza@npevolution.com

Rizonanza Live @ Milan Design Week

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.