Romain Heynen et Benjamin Van Puyenbroeck unissent musique et émotions dans un EP poignant à trois voix

Deux étudiants en communication liégeois collaborent sur un EP de trois titres explorant l’amour, le chagrin et l’anxiété à travers des émotions variées.

LIèGE, LIèGE, BELGIUM, April 11, 2025 / EINPresswire.com / -- Romain Heynen, étudiant en Communication à l’Université de Liège, et Benjamin Van Puyenbroeck, étudiant en Communication à la Haute École de la Province de Liège, se sont associés pour produire et sortir un nouvel EP. Ce projet marque la collaboration de deux jeunes créatifs qui, au-delà de leurs parcours académiques respectifs, partagent une passion commune pour la production musicale et l’écriture de chansons.L’EP se compose de trois morceaux originaux, chacun représentant un état émotionnel différent : l’amour, le chagrin et l’anxiété. Plutôt que de suivre une ligne stylistique unique, les artistes ont volontairement abordé chaque titre avec une approche musicale et thématique propre, offrant ainsi une expérience d’écoute à la fois compacte et variée. La structure de l’EP reflète une forme d’arc narratif sans prétendre raconter une histoire définie, laissant à chaque auditeur la liberté d’interpréter les thèmes en fonction de son propre vécu.Les deux étudiants ont géré de manière autonome l’ensemble du processus de production, adoptant une approche pratique à chaque étape : de la composition à l’enregistrement, en passant par le mixage et la distribution. Bien que le projet ne cherche pas à s’inscrire dans un genre précis, il s’inspire de sonorités contemporaines et accorde une grande importance à la sincérité des paroles et à la charge émotionnelle.Cette sortie représente pour les deux artistes une incursion personnelle mais réfléchie dans les industries créatives. En mêlant leurs connaissances académiques en communication à leurs pratiques artistiques, l’EP devient à la fois un exutoire créatif et une application concrète de leurs études. Ce n’est pas un produit commercial au sens traditionnel du terme, mais bien une démonstration de talent émergent et de collaboration.À noter que la vidéo du titre "Where Are You Now", sortie le 4 avril, a rencontré un vif succès en générant un grand nombre de vues peu de temps après sa mise en ligne.

Romain Heynen - where are you now (Lyric Video)

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.