InstantGMP PRO™ Ahora Disponible en Español, Expandiendo Soluciones de Cumplimiento para Fabricantes Globales

El software InstantGMP PRO ya está disponible en español, ayudando a los fabricantes en América Latina a optimizar los procesos para el cumplimiento de las BPM.

CARY, NC, UNITED STATES, April 14, 2025 / EINPresswire.com / -- InstantGMP™, un proveedor líder de registros electrónicos de lotes (EBR), sistemas de ejecución de fabricación (MES), sistemas de gestión de calidad (QMS) y software de cumplimiento GMP para industrias reguladas, se complace en anunciar que su software insignia, InstantGMP PRO™, ahora está disponible en español. Tras el reciente lanzamiento de la versión en español de su sitio web, este importante desarrollo permitirá a los fabricantes de productos farmacéuticos, suplementos dietéticos y cannabis en España, México y América Latina optimizar sus procesos de cumplimiento con soluciones digitales adaptadas a sus necesidades lingüísticas.Ante la creciente demanda de soluciones avanzadas de fabricación que cumplan con los requisitos regulatorios globales, la disponibilidad de InstantGMP PRO™ en español garantiza que los fabricantes puedan gestionar eficientemente el Registro de Producción de Lote , optimizar la Gestión de Calidad y mejorar la Gestión de Inventario a través de un sistema intuitivo y totalmente integrado en un solo producto.El cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) es esencial para los fabricantes de productos farmacéuticos y suplementos dietéticos en todo el mundo. En España, los fabricantes deben cumplir con EudraLex Volumen 4 y las regulaciones de AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), mientras que en México, COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) aplica directrices GMP como la NOM-164 para productos farmacéuticos y la NOM-248 para suplementos dietéticos.Con InstantGMP PRO™ disponible en español, las empresas de estas regiones pueden mejorar sus procesos de cumplimiento, reducir errores y aumentar la eficiencia operativa mediante flujos de trabajo automatizados. Las funciones integrales del software basado en la nube respaldan a los fabricantes en el mantenimiento del cumplimiento normativo, simplificando la documentación y la gestión de la producción.“Expandir InstantGMP PRO™ a los usuarios de habla hispana refuerza nuestro compromiso de hacer que el cumplimiento sea más accesible para los fabricantes en todo el mundo”, dijo el Dr. Richard Soltero, Presidente de InstantGMP. “Al ofrecer nuestro software líder en la industria en español, estamos proporcionando a los fabricantes en España, México y América Latina las herramientas necesarias para mejorar la eficiencia, cumplir con los estándares GMP y competir en el mercado global.”Funciones Claves de InstantGMP PRO™ en Español:✅ Registro de Producción de Lote: La creación y gestión electrónica de registros de lotes garantizan la precisión de los datos, el cumplimiento y la trazabilidad.✅ Gestión de Calidad: Flujos de trabajo automatizados que agilizan la documentación de cumplimiento y reducen el riesgo de errores.✅ Gestión de Inventario: Seguimiento y control de inventario en tiempo real para optimizar la eficiencia de producción.✅ Acceso Basado en la Nube: Datos seguros y accesibles en tiempo real desde cualquier lugar, permitiendo operaciones remotas sin interrupciones.✅ Cumplimiento sin Papel: Eliminación de la documentación manual mientras se cumplen los requisitos de la FDA, EMA y COFEPRIS.Al proporcionar InstantGMP PRO™ en español, InstantGMP garantiza que los fabricantes regulados en mercados hispanoparlantes cuenten con las herramientas necesarias para modernizar sus procesos de producción, mantener el cumplimiento normativo y promover el crecimiento empresarial.Para ver InstantGMP PRO™ en acción y conocer cómo puede respaldar sus esfuerzos de cumplimiento, contáctenos hoy mismo para programar una demostración.________________________________________Acerca de InstantGMP™, Inc.Fundada por el veterano de la industria farmacéutica, Dr. Richard Soltero, hace mas de 20 años, InstantGMP, Inc. ofrece un software de fabricación, inventario y gestión de calidad todo en uno a un precio accesible. La empresa desarrolla software de registros electrónicos de lotes basado en la nube y procedimientos operativos estándar específicos para industrias que deben cumplir con las regulaciones de fabricación de la FDA y las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP).Como empresa de software de fabricación, InstantGMP™ fue pionera en el desarrollo de software accesible y fácil de usar para registros electrónicos de lotes. Su software actualizado simplifica los procedimientos de documentación y aprobación para los procesos de calidad, organizando toda la documentación en formato electrónico, al tiempo que permite controles de calidad y flujos de trabajo que facilitan el cumplimiento de los requisitos de la FDA.

