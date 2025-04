Ligurie : en 2024, les acheteurs étrangers dominent le marché immobilier de la Riviera italienne

LiguriaHomes Casamare - agences immobilières en Ligurie, Italie Acheteurs en Ligurie Alassio, Riviera Italienne

54% des ventes en 2024 ont été réalisées par des étrangers, confirmant l’attrait croissant de la Ligurie pour les acheteurs internationaux.

Voisine de la Côte d’Azur, la Ligurie offre un cadre authentique, une fiscalité avantageuse et un fort potentiel patrimonial pour les acheteurs étrangers.” — Matteo Scandolera, Managing Partner

SAN REMO, LIGURIE, ITALY, April 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- Le marché immobilier de la Riviera ligure occidentale confirme une fois de plus sa position parmi les plus convoitées d'Italie, avec une nette prédominance d'acquéreurs internationaux qui, en 2024, ont représenté le 54% des transactions, surpassant la clientèle italienne (46%). Un signal clair de l'intérêt mondial croissant envers la Ligurie.

Selon l'analyse de LiguriaHomes Casamare, premier groupe immobilier de la région, les 10 nationalités les plus actives en 2024 ont été : Allemagne, France, Russie, Pologne, États-Unis, Suède, Pays-Bas, Principauté de Monaco, Bulgarie et Norvège.

Il s'agit principalement de clients européens, avec une présence américaine en croissance, attirés par l'authenticité du territoire, le climat doux toute l'année, la proximité de l'aéroport de Nice et des prix encore accessibles par rapport à d'autres destinations de luxe comme la Côte d'Azur ou la Toscane.

« Authenticité, charme et qualité de vie font de la Ligurie une destination de plus en plus appréciée par les acheteurs internationaux », déclare Matteo Scandolera, Managing Partner de LiguriaHomes Casamare et représentant officiel en Italie du Hamptons International Private Office. « Plus que jamais, la Ligurie s'affirme comme l'une des régions les plus intéressantes pour un investissement immobilier à long terme ».

L'analyse des prix moyens d'achat entre 2018 et 2024 révèle une croissance constante, en termes nominaux et réels. En 2024, le prix moyen payé par un acheteur étranger a dépassé les 500.000 euros, contre environ 370.000 euros pour les Italiens. Ce chiffre met en évidence une capacité d'investissement plus élevée de la clientèle internationale, qui préfère les biens haut de gamme, souvent avec vue sur la mer, espaces extérieurs et emplacements privilégiés.

Cette différence de budget confirme également une segmentation du marché : tandis que les acheteurs italiens choisissent principalement des solutions fonctionnelles et centrales, les étrangers préfèrent des propriétés exclusives et panoramiques, prêts à investir davantage pour accéder à un cadre de haute qualité.

Malgré les difficultés macroéconomiques mondiales et des taux d'intérêt encore élevés, la demande n'a pas enregistré de ralentissements notables. Au contraire, la rareté d'une offre de qualité et la forte attractivité de la zone ont contribué à soutenir les valeurs immobilières. Les prévisions pour 2025 annoncent une nouvelle croissance des prix, favorisée par la baisse attendue des taux d'intérêt et l'intérêt croissant des acheteurs internationaux, en particulier nord-européens et américains.

Dans ce contexte de développement, LiguriaHomes Casamare a récemment inauguré une nouvelle agence dans la prestigieuse station balnéaire d'Alassio. Cette sixième agence s'ajoute aux bureaux déjà présents à Sanremo, Bordighera, Ospedaletti, Imperia et Santo Stefano al Mare, renforçant la couverture territoriale du groupe et confirmant sa volonté d'offrir un service toujours plus complet et personnalisé.

« Avec cette nouvelle ouverture à Alassio, nous répondons encore mieux aux attentes de notre clientèle, italienne et internationale », ajoute Scandolera. « Notre objectif est d'accompagner chaque client dans le choix du bien idéal, en combinant expertise locale, expérience internationale et un réseau mondial de haut niveau ».

La collaboration avec Hamptons, l'une des marques immobilières les plus prestigieuses au monde, et le lancement récent du Hamptons International Private Office, représentent une valeur ajoutée importante pour LiguriaHomes Casamare. Ce réseau global permet de proposer des services sur mesure à une clientèle exigeante, renforçant ainsi la position de la Ligurie comme référence pour les investisseurs et amateurs du style de vie méditerranéen.

Pourquoi acheter en Ligurie est un avantage pour les acheteurs français?

Au-delà de son charme incomparable, la Ligurie présente des avantages concrets pour les acheteurs français, tant sur le plan financier que patrimonial. Comparé à la France, le système fiscal italien offre une fiscalité souvent plus avantageuse sur la propriété. Les impôts fonciers (IMU) sont relativement faibles, en particulier pour les résidences secondaires. En outre, les coûts d'entretien et de gestion d'une propriété sont généralement inférieurs, notamment en ce qui concerne les charges de copropriété.

L'Italie offre également un cadre juridique stable et transparent pour les transmissions patrimoniales. La transmission d'un bien immobilier à ses héritiers est en effet encadrée par un système clair et avantageux, avec des droits de succession faibles voire inexistants dans le cadre familial proche. Cela fait de l'achat d'une maison en Ligurie non seulement un plaisir personnel, mais aussi un choix stratégique pour construire et transmettre un patrimoine familial international.

Qui sommes-nous

Avec plus de 30 ans d'expérience et un réseau de six agences en Ligurie (Sanremo, Bordighera, Ospedaletti, Imperia, Santo Stefano al Mare et désormais aussi Alassio), LiguriaHomes Casamare offre un service professionnel, multilingue et international, grâce à son partenariat exclusif avec Hamptons. Le groupe est le référent pour ceux qui souhaitent acheter, vendre ou investir dans des biens d'exception sur la Riviera Italienne.

Pourquoi choisir San Remo

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.