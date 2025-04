Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık 2025 yılında da Stevie Ödüllerini Topladı

yuksekbilgili

Yüksekbilgili, uluslararası iş dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Satış ve Müşteri Hizmetleri Stevie® Ödüllerinde 2025 yılında dört ödüle layık görüldü.

ISTANBUL, ISTANBUL, TURKEY, April 10, 2025 / EINPresswire.com / -- Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık, uluslararası iş dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Satış ve Müşteri Hizmetleri StevieÖdüllerinde dört kategoride ödül aldı.Türkiye’nin öncü eğitim ve danışmanlık şirketlerinden biri olan, 2016 yılından bu yana yüzlerce kuruluşa eğitim alanında hizmet sunan Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık, uluslararası iş dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Satış ve Müşteri Hizmetleri StevieÖdüllerinde (StevieAwards for Sales & Customer Service) Satışta Etik kategorisinde altın, Çağrı Merkezi Çözümü, Satışta Düşünce Liderliğinin En İyi Kullanımı ve Yılın Satış Farklılaştırması-Hizmetler kategorilerinde bronz ödüle layık görüldü.Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen ve tüm dünyadan 45 milliyetten, 2 bin 100’den fazla adayın yarıştığı organizasyonda Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık, iş dünyasının küresel ölçekteki en büyük ödüllerinden biri olan Satış ve Müşteri Hizmetleri StevieÖdülleri ile uluslararası arenada da başarısını tescilledi.Yunanca “taçlandırılmış” sözcüğünden türetilen Stevielakaplı Stevie Ödülü ödülü, dünyanın en imrenilen ödüllerinden biridir. 2002 yılından bu yana, Altın Stevie Ödülü, 70’ten fazla ülkedeki kuruluş ve kişilere işyerindeki başarılarından dolayı verilmektedir.Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık Satış ve Müşteri Hizmetleri StevieÖdüllerinde 2024 yılında da 3 kategoride ödüle layık görülmüştü.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.