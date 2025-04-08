Bitget 首席法务官在公开信中重点介绍了公司拓展和合规监管计划

维多利亚，塞舌尔, April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 处于领先地位的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 发布了一封由其首席法务官 Hon Ng 撰写的公开信，信中重点介绍了该交易所在全球合规监管和拓展方面所做的努力。 这家中心化交易所通过获得监管批准并拓展业务版图，持续在全球加密货币市场发展壮大。 Bitget 高度重视合规事务，积极应对不断变化的监管环境，已获得超过 8 项牌照，同时致力于确保用户能够获得安全透明的交易环境。

Bitget 的首席法务官 Hon Ng 在一封公开信中阐明了公司的战略方向，并提出了在多个司法管辖区提升 Bitget 监管地位的具体规划。 他的声明强调了监管对话的重要性，重点介绍了将塑造平台未来的若干重要举措。

“数字资产的监管环境正日趋清晰，Bitget 正积极采取措施，与监管机构紧密合作，推动行业的负责任发展。 合规不仅仅是一项义务，更是一种必要——它关乎为行业树立标准，为用户构建可持续的生态系统。”Bitget 首席法务官 Hon Ng 如是说。

Bitget 已在多个关键市场获得注册和批准，包括澳大利亚、意大利、波兰、立陶宛、英国、捷克共和国以及萨尔瓦多。 这些成就与公司的战略相一致，即在法律框架内运营，并支持那些促进高级安全和用户保护的举措。 法律与合规团队正在紧密合作，以争取获得更多司法辖区的牌照，从而进一步提升平台的可及性和信誉度。

明年的主要目标之一是进一步完善公司的合规流程。 公司正在实施严格的客户身份验证 (KYC) 流程，以优化用户验证，同时确保符合反洗钱和反恐怖融资的法规要求。 与此同时，Bitget 正在投资先进的交易监控工具，以检测和防止非法活动，确保所有操作都遵守最高的金融诚信标准。

与监管机构和执法机关的协作，始终是 Bitget 合规工作的重要支柱。 公司已与相关监管机构建立了直接沟通渠道，以促进透明报告，并在发生可疑活动时提高响应速度。 通过采用新的技术解决方案，Bitget 旨在加强全球合作，同时保护用户隐私。

除了监管方面的进展，Bitget 还专注于推出符合合规要求的创新产品。 Bitget 正在构建更强大的用户保护机制、风险管理功能及安全防护体系，进一步增强平台的稳定性和信誉度。 这与公司致力于打造一个安全合规且以用户为中心的交易平台的目标相契合。

作为履行负责任运营承诺的一部分，Bitget 严格遵守国际制裁管控规定。 来自受限地区的用户不得访问该平台，以确保所有活动均在合法范围内进行。 公司拥有专门的合规团队，持续关注全球监管动态，并根据需要及时调整相关政策。

Bitget 的法律和合规战略旨在适应快速变化的数字资产格局。 随着全球监管讨论的不断演进，公司已做好准备，及时调整自身框架，以契合最新政策与行业新兴标准。 法律团队始终积极与政策制定者进行对话，为加密货币监管的负责任发展做出贡献。

“合规是一项持续推进的工作，既需要前瞻性的眼光，也离不开紧密协作。 我们的目标很明确：合规经营、拓展版图、稳健运营、持续增长。 我们始终专注于让全球每个人都能接触到加密货币，每次获得牌照和批准都意味着我们离这一目标更近一步。” Ng 补充道。

Bitget 在拓展和合规方面的持续努力进一步确认了其在加密货币市场中作为领先者的地位。 公司通过紧跟监管变化并实施严格的安全措施，旨在稳固其作为全球最受信任加密货币交易所之一的领先地位。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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