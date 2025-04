ヒューマノイドロボット市場は2032年までに660億ドルに達すると予測

ヒューマノイドロボット市場レポートで取り上げられている主要企業は、本田技研工業株式会社(日本)、トヨタ自動車(日本)、東京ロボティクス株式会社(日本)、ボストン・ダイナミクス(米国)、ハンソン・ロボティクス(中国)などです。

ヒューマノイドロボットメーカーのFigureは、AI研究・展開組織であるOpenAIと提携し、OpenAiのAIシステムをFigureが開発したヒューマノイドロボットに統合した。” — Fortune Business Insights

PUNE, MAHARASHTRA, INDIA, April 7, 2025 / EINPresswire.com / -- 2023年、世界の ヒューマノイドロボット市場は 24億3,000万米ドルと評価され、2024年の32億8,000万米ドルから2032年までに660億米ドルに拡大すると予想されており、予測期間を通じて45.5%のCAGRを反映しています。2023年には、アジア太平洋地域が市場をリードし、41.97%のシェアを占めました。ヒューマノイド ロボットは、形状と機能が人間の体に似せて設計されたロボット システムです。ヒューマノイド ロボット市場はまだ開発の初期段階ですが、近年大きな進歩を遂げており、いくつかのモデルが研究開発から実際のアプリケーションに移行しています。これらのロボットは、研究、宇宙探査、パーソナル アシスタンス、ヘルスケア、教育、エンターテイメントなど、さまざまな分野でますます導入されています。ヘルスケア、小売、製造などの業界でヒューマノイド ロボットの採用が増えていることで、市場が拡大すると予想されており、AI、機械学習、ロボット工学技術の進歩が、その機能強化に重要な役割を果たしています。無料のサンプル調査 PDF を入手: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/sample/humanoid-robots-market-110188 トップヒューマノイドロボット企業のリスト:• PALロボティクス(スペイン)• 図(米国)• アジリティ・ロボティクス(米国)• 本田技研工業株式会社(日本)• トヨタ(日本)• ボストンダイナミクス(米国)• ハンソンロボティクス(中国)• サンクチュアリ・コグニティブ・システムズ・コーポレーション(カナダ)• NVIDIA コーポレーション (米国)• 東京ロボティクス株式会社(日本)ヒューマノイドロボット市場の最新動向:「労働力不足の拡大が市場の成長を牽引」熟練労働者の不足が深刻化し、業界全体でヒューマノイドロボットの需要が高まっています。2024年3月の欧州委員会の報告書によると、EUの中小企業の63%が有能な労働者の確保に課題を抱えています。同様に、Heidelberger Druckmaschinen AGによる2023年の調査では、ドイツの中小企業の92%が労働力不足の影響を受けており、デジタルトランスフォーメーションを解決策と見なしていることが明らかになりました。ヒューマノイド ロボットは、こうした労働力不足を解消し、手作業を支援して労働力の効率を高める重要なソリューションとして浮上しています。製造企業は、人員不足を緩和するためにロボットを導入するケースが増えています。たとえば、自動車大手のメルセデス ベンツと BMW は、2024 年に生産施設にヒューマノイド ロボットを導入して効率性を高め、品質管理を維持し、労働力をサポートする計画を発表しました。ヒューマノイドロボット市場の最新の成長要因と制約:ヒューマノイド ロボット市場は、意思決定能力と問題解決能力を高める人工知能とロボット工学の進歩に牽引され、急速な成長を遂げています。これらのロボットは、医療、製造、物流、教育など、さまざまな業界でますます活用されています。医療分野では、患者のケアや高齢者の付き添いを支援し、医療環境における人間との接触を減らしています。産業および商業部門では、業務を合理化するためにヒューマノイド ロボットを導入しており、倉庫物流や反復作業を処理しているモデルもあります。さらに、教育機関や研究センターでは、学習を強化し、ロボット工学と AI の革新を探求するためのインタラクティブ ツールとしてヒューマノイド ロボットを活用しています。市場の潜在性にもかかわらず、幅広い採用を阻む課題がいくつかあります。大きな懸念の 1 つは、ヒューマノイド ロボットのエネルギー消費量が多く、これが運用効率を制限していることです。さらに、開発と導入に多額の投資が必要となるため、中小企業にとっては財政的な障壁となります。特に高齢者介護などのデリケートな分野では、人間とロボットの相互作用に関する技術的な課題にも対処する必要があります。さらに、ヒューマノイド ロボットの社会への統合をめぐる規制と倫理上の懸念には、責任ある使用を確保するための明確な枠組みが必要です。これらの障害を克服することは、ヒューマノイド ロボットの継続的な進歩と業界全体でのシームレスな採用にとって非常に重要です。セグメンテーション:• 動作タイプ別:二足歩行、車輪駆動• コンポーネント別:ハードウェア、ソフトウェア• 用途別:産業、家庭、サービス地域別洞察:アジア太平洋地域は、主要な業界プレーヤー、政府の支援、強力なロボット工学エコシステムにより、2023年に最大の市場シェアを獲得しました。中国、日本、韓国が産業用ロボット市場をリードしており、中国だけで2022年に290,300台の産業用ロボットが導入されました。中国政府は、2025年までにヒューマノイドロボットの開発を推進し、業界の成長を促進することを目指しています。北米は、AIの進歩、自動化の促進、特に米国での強力な研究開発投資により、最も高いCAGRを記録すると予想されています。ヨーロッパの市場は、労働力不足、自動化の進展、政府の支援によって牽引されています。中東およびアフリカでは徐々に自動化へと移行し、成長の機会が生まれています。一方、南米ではさまざまな分野でロボットに対する認識と導入が進んでいます。カスタマイズのお問い合わせ: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/ask-for-customization/humanoid-robots-market-110188 最近の主要な業界動向:2024年6月:テスラのCEO、イーロン・マスク氏は、同社が2025年末までにヒューマノイドロボット「オプティマス」の販売を開始できることを確認した。同氏はまた、このロボットによってテスラの評価額が25兆ドルにまで大幅に上昇する可能性があると予測した。2024 年 6 月:主要な技術専門組織である米国電気電子技術者協会 (IEEE) は、現在のヒューマノイド ロボットの状況を評価し、組織向けの標準ガイドラインを確立するための研究グループの結成を発表しました。この取り組みには、学界、政府機関、業界の専門家からの参加が歓迎されます。関連する洞察を読む: 産業用ロボット市場規模 、シェアレポート、2032年 製造業における AI の市場 規模、シェアレポート、2032 年

