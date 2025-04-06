Bitget 繼獲得薩爾瓦多的比特幣服務供應商 (BSP) 許可證之後，又再獲得該國的數碼資產服務供應商 (DASP) 牌照





維多利亞，塞舌爾, April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 獲得由薩爾瓦多 National Commission of Digital Assets (CNAD，國家數碼資產委員會) 發出的數碼資產服務供應商 (DASP) 牌照，從而擴大了公司在該國符合監管框架的業務範圍。 此前，公司已於 2024 年獲得了該國的比特幣服務供應商 (BSP) 牌照。 薩爾瓦多是率先透過全面立法，支援將比特幣和數碼資產納入其金融生態系統並用作官方貨幣的司法管轄區之一。 當地已經開始冒起，成為全球加密貨幣業務的一大樞紐。

憑藉已獲得的 DASP 和 BSP 牌照，Bitget 能夠在薩爾瓦多提供廣泛的數碼資產服務。 DASP 牌照涵蓋現貨和衍生品交易、質押和其他收益型金融產品等業務，以及有助於提供加密貨幣儲蓄及採用投資解決方案的基礎設施。 憑著該國清晰的監管機制，一眾全球平台能夠在明確的法律體系中擴展業務，為用戶提供更高的營運透明度和機構級別的保障。

Bitget 法律總監 Hon Ng 表示：「Bitget 的工作重點是進軍設立了加密貨幣監管框架的國家，同時依照全球監管策略而擴展，提供最好的服務。 我們很高興能夠獲得此牌照，從而提供一系列產品和服務，亦很榮幸獲得薩爾瓦多的 National Commission of Digital Assets 的信任。 薩爾瓦多在比特幣和數碼資產監管方面奉行循序漸進和透明的方針，走在世界之先，所以對於力求以負責任態度大規模運作的優質 Web3 公司，當地是極具吸引力的司法管轄區。 Bitget 將繼續支援設立了清晰框架的司法管轄區，以及推動安全、高效的加密經濟發展。 」

薩爾瓦多的監管環境由於吸引全球的加密貨幣公司而受到關注， 熱門的加密貨幣實體公司已經將策略性業務遷移到該國。 Bitget 的牌照策略符合這個新崛起的趨勢，讓其平台能夠持續無間斷提供服務。 有賴於這種架構，該平台在法律和營運方面更具靈活性，從而滿足零售和機構市場的需求。

這個發展反映了各國為吸納數碼資產創新成果而在司法領域展開競爭的持續趨勢。 薩爾瓦多的 CNAD 在審核和批准服務供應商方面日益積極，反映該國監管工作變得完善且全面。 隨著外界公司適應不斷演變的全球標準，Bitget 的牌照如同架起一座橋樑，有助跨境發展以及提升向全球用戶提供合規金融產品的能力。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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