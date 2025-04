超低硫黄燃料油市場規模は2032年までに1,374.4億米ドルに達する見込み

極低硫黄燃料油市場は2032年までに829.6億米ドルに達する見込みです。精製技術の継続的な革新により、VLSFOの生産効率と品質が向上し、船舶燃料としてより現実的でコスト効率の高い選択肢となっています。

アジア太平洋地域は、2023年に45.45%の市場シェアを獲得し、超低硫黄燃料油(VLSFO)業界を支配しました。” — Fortune Business Insights

PUNE, MAHARASHTRA, INDIA, April 4, 2025 / EINPresswire.com / -- 世界の 超低硫黄燃料油市場は 2023年に829.6億米ドルと評価され、2024年の872.2億米ドルから2032年までに1,374.4億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に5.85%の年平均成長率(CAGR)を示します。2023年には、アジア太平洋地域がVLSFO市場を支配し、市場シェアの45.45%を占めました。無料サンプルPDFを入手: https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/問い合わせ/リクエスト-サンプル-pdf/110988 市場の推進要因と制約:VLSFO の作成は主に IMO 2020 規制によって推進され、2020 年 1 月 1 日から船舶燃料の硫黄含有量を 3.5% から 0.5% に大幅に削減することが義務付けられました。この規制は、船舶からの大気汚染の主な原因である硫黄酸化物の排出を削減することを目的としていました。これに準拠するため、ISO 8217 では、硫黄含有量、密度、粘度など、船舶燃料の特性に関する特定の基準を設定しました。VLSFO は、これらの要件を満たすために燃料サプライヤーによって開発され、さまざまな船舶タイプとの互換性と船舶エンジンの安全性を確保しています。IMO 2020規制以前は、コストが低いため、ほとんどの船舶が高硫黄燃料油(HSFO)を使用していました。現在、海洋産業はVLSFO、マリンガスオイル(MGO)への移行、またはスクラバーの設置により硫黄排出基準を満たしています。VLSFOは、MGOに比べてコストが低く、スクラバーに比べて実装が簡単なため、好ましい選択肢となっています。COVID-19の影響:COVID-19パンデミックはVLSFO市場に中程度の影響を及ぼしました。サプライチェーンの混乱と海上活動の減少により、海洋産業における燃料消費が減少しました。たとえば、2020年4月28日には世界のVLSFO価格が1トンあたり263米ドルまで下落し、パンデミックが市場に与える影響を反映しています。ご質問はございますか?当社の専門家にご相談ください: https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/問い合わせ/カスタマイズ/110988 セグメンテーション:用途別:コンテナばら積み貨物船 石油タンカー一般貨物その他地域別洞察:ヨーロッパ:厳しい環境規制と主要な海運拠点の存在により、ヨーロッパはVLSFO市場で大きなシェアを占めています。北米:北米市場は、規制遵守の取り組みと精製技術の進歩に支えられ、成長を遂げています。競争環境:VLSFO市場の主要企業は、市場での地位を強化するために、戦略的パートナーシップ、技術革新、インフラ投資に重点を置いています。注目すべき企業は次のとおりです。エクソンモービル(米国)BP(英国)シェル(英国)中国海洋バンカー(ペトロチャイナ)株式会社(中国)ワールドキネクトコーポレーション(米国)バンカーホールディンググループ(デンマーク)トータルエナジーズ マリンフューエルズ(フランス)未来の燃料(インド)シノペック(中国)ヒンドゥスタン石油公社(インド)市場動向戦略的コラボレーションと投資エクソンモービルとトタルエナジーは、VLSFOの需要増加に対応するために生産能力を拡大しました。BP は、VLSFO 製品の品質と持続可能性を高めるために、よりクリーンな精製技術に投資してきました。シェルは長期燃料供給契約を提供するために海運会社と提携を結んだ。カスタマイズされた調査レポートを入手する: https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/問い合わせ/サンプル/110988 レポート対象範囲市場レポートでは、世界的な VLSFO の動向、機会、課題、予測に関する包括的な分析を提供します。内容は次のとおりです。市場規模と予測:現在および将来の市場動向に関する詳細な洞察。規制影響分析:市場に影響を与える世界的および地域的な規制の詳細な調査。競争環境:主要プレーヤーとその市場戦略の内訳。地域別洞察:主要地域全体の需要動向と成長の可能性を評価します。今後の展望アジア太平洋地域は、海上貿易の増加と低硫黄燃料を支援する政府の政策により、その優位性を維持すると予想されます。精製プロセスにおける技術的進歩により、燃料効率が向上し、進化する環境規制への準拠も向上します。原油価格の上昇により価格変動が生じ、VLSFO の入手しやすさに影響する可能性があります。LNG やバイオ燃料などの代替燃料への移行の可能性は、長期的には VLSFO の採用に課題をもたらす可能性があります。無料サンプル PDF を入手: https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/問い合わせ/リクエスト-サンプル-pdf/110988

