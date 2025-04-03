AKWEL: 2024 年净利润达 2420 万欧元

尚弗罗米耶，2025 年 4 月 3 日（星期四）

2024 年净利润达 2420 万欧元

AKWEL（FR0000053027，AKW，符合 PEA 资格）是汽车和重型货车行业的系统设备制造商，专注于电动汽车的流体、机械和结构部件管理，公布了 2024 年度业绩表现。

综合数据 - 单位：百万欧元 2024 2023 变化率 营业额 989.0 1066.4 -7.3 % 业务盈余毛额 87.2 101.9 -14.4 % 经常性业务利润 38.4 61.0 -37.1 % 业务利润 39.7 49.3 -19.4 % 财务业绩 1.4 0.3 - 净利润（集团份额） 24.2 35.7 -32.3 %

报告指出，尽管业务活动有所放缓，集团为支持未来发展维持了必要的开支投入，但来自原材料、零部件、尤其是工资成本的通胀压力，仍持续影响当期运营利润率。息税前利润下降 14.4% 至 8720 万欧元，经常性营业利润下降 37.1% 至 3840 万欧元。扣除 1660 万欧元的税费后，集团实现净利润 2420 万欧元。

经营活动产生的现金流达到 9570 万欧元，同比增长 49.7%。2024 年，公司净投资额达 4030 万欧元，维持较高水平。投资重点包括：提升运营安全、推动产品向电动及氢动力系统转型适配、并通过整合部分零部件的内部制造来增强产品竞争力。截至报告期末，AKWEL 的净现金为 1.334 亿欧元，较 2023 年底的 1.05 亿欧元有所增加。

公司在企业社会责任 (CSR) 方面也取得了显著进展，具体体现在工伤事故发生频率的进一步降低、用水量的有效控制以及碳排放量较 2021 年大幅减少 36%。

展望未来，考虑到全球市场的动态变化以及电动汽车投产与销售进度可能出现的延迟，预计公司 2025 年的业务活动将面临与 2024 年相似程度的回调。面对这一市场环境，集团将继续积极调整，通过优化生产成本、增强技术与工艺实力、并提高组织敏捷性，以适应市场转型并应对相关挑战。

AKWEL 是一家在巴黎泛欧交易所上市的独立家族企业，是汽车和重型车辆行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务。集团在材料（塑料、橡胶、金属）的应用和加工以及机电一体化方面拥有一流的工业和技术专长。



AKWEL 在全球五大洲 20 个国家拥有 8600 名员工。

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