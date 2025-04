في يوم اليتيم العربي تتكاتف الجهود بين صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وشركائه لتمكين الشباب الأيتام

Arab Orphan Day.

AMMAN, JORDAN, April 13, 2025 / EINPresswire.com / -- في يوم اليتيم العربي تتكاتف جهود صندوق الأمان لمستقبل الأيتام مع مجموعة من شركائه من مختلف القطاعات لإطلاق حملة لجمع التبرعات مشتركة بالتزامن مع يوم اليتيم العربي، الذي يصادف الجمعة الأولى من شهر نيسان كل عام. حيث تهدف الحملة إلى تعزيز دور المجتمع في تمكين الشباب الأيتام ومساعدتهم على بناء مستقبلهم من خلال تشجيع زبائن ورواد المحلات التجارية والمطاعم على التبرع بمبلغ دينار واحد عند إتمام عملية الدفع.تعكس هذه المبادرة قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، حيث يسعى صندوق الأمان إلى إشراك مختلف القطاعات في دعم رسالته وتحقيق أهدافه، انطلاقاً من الإيمان برسالة الصندوق وأهمية تمكينهم ودعم مسيرتهم. وتعتبر هذه الحملات جزءًا من المسؤولية المجتمعية المشتركة، حيث سيتم تخصيص جميع التبرعات لتغطية تكاليف المنح التعليمية والدعم المعيشي للشباب المستفيدين من الصندوق، مما يساهم في تأمين مستقبلهم و وتزويدهم بالوسائل الأساسية التي تعينهم على النجاح حياتهم التعليمية والمهنية.ومن جانبها قالت المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام نور الحمود: "يعد يوم اليتيم العربي من الأيام المهمة التي يحتفي بها صندوق الأمان، حيث يسعى من خلالها إلى إشراك أفراد المجتمع المحلي في نشر رسالته النبيلة وتعزيز ضرورة دعم الشباب الأيتام في المجتمع. كما يسلط الضوء على أهمية تعزيز المسؤولية الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع وضرورة توفير التعليم المناسب والحياة الكريمة لهم، باعتبارهما حجر الأساس لمستقبل أفضل. ونثمن جهود شركائنا على دعمهم لرسالتنا وأهدافنا انطلاقاً من مسؤوليتهم تجاه أبناء وطنهم."يوضح صندوق الأمان لمستقبل الأيتام أن هذه الحملة متاحة لجميع الأفراد للمشاركة فيها سواء خلال يوم اليتيم العربي أو بعده، ليكونوا جزءاً من قصة شبابنا الأيتام والإسهام في إحداث تأثير إيجابي ومستدام في مستقبلهم، لضمان منحهم الفرصة التي يستحقونها لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.للمزيد من المعلومات حول الحملة وكيفية المساهمة فيها، ندعوكم لمتابعة صفحات صندوق الأمان على منصات التواصل الاجتماعيرابط فيسبوك: https://www.facebook.com/AlAmanFund/ رابط انستغرام : https://www.instagram.com/alamanfund/ رابط لنكد ان : https://www.linkedin.com/company/al-aman-fund-for-the-future-of-orphans/ قائمة المحلات المشاركة في الحملة:The Hidden GemSoul Food JoSky High PlaygroundFour WintersEscape the RoomSugar daddy'sPizza ninaTropicoLokmat BaladnaBlue Figيُذكر أن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام هو جمعية خيرية تأسست عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله بهدف تمكين الشباب الأيتام فوق سن الـ 18 من خريجي دور الرعاية أو من مناطق جيوب الفقر، من خلال برامج تعليم ودعم معيشي وبناء قدرات وتطوير ذاتي. وقد استفاد منه ومنذ تأسيسه حتى اليوم أكثر من 4910 يتيماً، منهم 66% من الإناث، وتخرج من بينهم 3544 شاب وشابة بدأوا السير بحياتهم العملية وحالياً لدينا 729 من الشباب حالياً على مقاعد الدراسة

