Novela 'Yo quiero ser como Ariel' de Abel Ibarra celebra su exitoso lanzamiento

Portada Yo quiero ser como Ariel

Epsilon Publishing celebró el lanzamiento de la obra "Yo quiero ser como Ariel" considerada por críticos como la próxima gran novela latinoamericana.

MIAMI, FL, UNITED STATES, April 3, 2025 / EINPresswire.com / -- La Universidad URBE en Miami se convirtió en el escenario del lanzamiento oficial de Yo quiero ser como Ariel, la más reciente novela del escritor venezolano Abel Ibarra. El evento, que contó con la asistencia de la alcaldesa de la ciudad de Doral Christi Fraga, congregó a amantes de la literatura, figuras del ámbito cultural, y lectores apasionados por las historias que trascienden fronteras y tiempos.Con un trasfondo histórico que captura la esencia de Caracas en los años sesenta, y escenarios que viajan desde Nueva York y Long Island hasta Roma y Milán, la novela explora los dilemas del amor, la identidad y el exilio. En el evento, Abel Ibarra compartió reflexiones sobre el proceso creativo detrás de la obra, destacando la importancia de narrar historias que conecten profundamente con los lectores.“Yo quiero ser como Ariel no es solo una novela; es un espejo en el que muchos encontrarán reflejos de sus propias pasiones, miedos y luchas. Es una invitación a explorar no solo el paisaje de Caracas, sino también los paisajes más íntimos de nuestro corazón”, expresó el autor durante su intervención.La obra, publicada por Epsilon Publishing, combina una narrativa poética y cargada de simbolismo con personajes inolvidables como Ariel Severino y Mercedes Chocrón. Ambos protagonistas enfrentan un mundo en constante transformación mientras luchan contra las sombras de su pasado y buscan construir una esperanza para el futuro.El evento fue también un espacio para conectar con la comunidad literaria en Miami y fortalecer el puente cultural entre América Latina, España y la diáspora hispana en Estados Unidos.Sobre Abel IbarraNacido en Caracas y radicado en Miami, Abel Ibarra es un reconocido escritor, periodista y docente. Autor de obras como Rulfo y el dios de la memoria y Balseros del aire, su trabajo destaca por su capacidad de combinar géneros literarios y explorar temas universales como el amor, la memoria y el destierro.Dónde encontrar el libroYo quiero ser como Ariel está disponible en formato paperback y e-book en Amazon Apple Books y las principales plataformas de libros digitales a nivel global.Para más información o entrevistas con el autor, contacte a:Epsilon Publishing en info@epsilonpublishing.comSiga la conversación en redes sociales usando el hashtag #YoQuieroSerComoAriel.

