Nicolai Edgar Andersen er ekspert på søkemotoroptimalisering.

Andersen SEO Tjenester i Oslo tildeles bransjepris ved Scandinavian Business Awards 2025

AI og SEO er en kraftfull kombinasjon” — Nicolai Edgar Andersen

OSLO, OSLO, NORWAY, April 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Andersen SEO Tjenester kunngjør stolt at byrået er kåret til “Most Trusted SEO Agency 2025 – Norge” av Scandinavian Business Awards 2025, i regi av EU Business News. Utmerkelsen anerkjenner byråets fremragende kompetanse innen søkeordoptimalisering og innovative bruk av kunstig intelligens – et viktig skritt mot å befeste byråets posisjon som en ledende aktør for digital markedsføring i Oslo.– Denne prisen er et bevis på vårt engasjement for å levere førsteklasses søkeordoptimalisering, sier daglig leder Nicolai Edgar Andersen.– Jeg har en genuin lidenskap for læring og studier, fortsetter han. I mer enn ti år har jeg fordypet meg i SEO – fra teori til praktisk erfaring i et av verdens mest konkurranseutsatte markeder, Los Angeles.Kombinerer AI og SEOByrået avslører at de også har tatt i bruk kunstig intelligens til søkeordoptimalisering.– AI og SEO er en kraftfull kombinasjon, forteller Andersen. AI vil ikke erstatte SEO. Men SEO-spesialister som ikke bruker AI, kan ende opp med å bli erstattet. Vi genererer blant annet metatitler og metabeskrivelser ved hjelp av AI, noe som gjør arbeidsprosessen mer effektiv og presis.Om Scandinavian Business AwardsScandinavian Business Awards er inne i sitt sjette år og arrangeres av magasinet EU Business News. Prisene er etablert for å belyse nyskapning, bærekraftig vekst og entreprenørskap i Skandinavia. Prisen har som formål å hedre bedrifter som driver innovasjon, viser motstandsdyktighet og skaper positiv påvirkning innenfor sine bransjer.Vinnerne kåres gjennom en grundig og objektiv prosess ledet av EU Business News’ eget research team. Sentrale vurderingskriterier er byråets prestasjoner, omdømme, innovasjonsgrad og erfaringer fra kunder. Utmerkelsen “Most Trusted SEO Agency 2025 – Norge” gir Andersen SEO Tjenester anerkjennelse basert utelukkende på faglig dyktighet og troverdighet.Nyheten om utmerkelsen ble formidlet til daglig leder Nicolai Edgar Andersen den 24. mars av teamet ved Scandinavian Business Awards. Andersen SEO Tjenester ønsker også å rette en spesiell takk til Emma og Katherine fra nominasjonsteamet, som bidro til å løfte frem byråets arbeid.Global portefølje og tidligere utmerkelserByrået har en stadig voksende, global kundebase, inkludert oppdrag for bedrifter i USA, Australia, Asia og Sverige. Byrået har jobbet med kjente merkevarer fra blant annet PalPakUSA Inc., CPAP Proog Assessio Group, og er i forhandlinger med flere betydelige aktører for å utvide sitt internasjonale nedslagsfelt ytterligere.I 2024 ble Andersen SEO Tjenester også utropt til Årets SEO-byrå i Oslo under MarTech Awards. Med den nye prisen fra Scandinavian Business Awards fortsetter byrået å befeste sin posisjon som en foretrukket SEO-partner.– Vår filosofi er å tilby en personlig, skreddersydd tilnærming, forklarer Andersen. Hos oss får hver kunde sin dedikerte markedsfører som en del av teamet, noe som sikrer tett oppfølging og gode resultater.Om Andersen Seo TjenesterAndersen SEO Tjenester er et Oslo-basert byrå med spesialisering i søkeordoptimalisering og digital markedsføring for bedrifter verden over. Med fokus på målbare resultater, individuell tilnærming og kontinuerlig innovasjon, har byrået etablert seg som en trygg og fremtidsrettet samarbeidspartner innen SEO – inkludert AI-drevet søkeordoptimalisering

