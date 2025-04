La Semana Santa de Tordesillas una maravilla turístico y cultural en España

Encuentro Glorioso en la plaza Mayor de Tordesillas Paso de La procesión de Semana Santa donde se representa la entrada de Jesús en Jerusalén

Tordesillas una ciudad española con historia y patrimonio ideal para visitar en Semana Santa

TORDESILLAS, VALLADOLID, SPAIN, April 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Tordesillas está situado en un importante nudo de comunicaciones por carretera, un lugar lleno de historia, su casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1977. Tordesillas es famosa por la firma del Tratado de Tordesillas, el 7 de junio de 1494. También es conocida porque la reina Juana I de Castilla, conocida como Juana La Loca, estuvo recluida en su Palacio Real durante 46 años, convirtiendo a la villa en la capital del reino.Este año, la Semana Santa de Tordesillas adquiere un carácter especial al conmemorarse el 50 aniversario de la Junta Local de Semana Santa, entidad que ha sido clave en la organización y promoción de esta festividad, declarada de Interés Turístico Regional en 1996 y con aspiraciones a obtener la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional.La declaración de Interés Turístico Regional fue un hito que reconoce la importancia cultural, histórica y turística de esta festividad, en la que se mezclan arte, tradición y fervor. Ahora, con la mirada puesta en el reconocimiento nacional, Tordesillas sigue apostando por la calidad y autenticidad de sus procesiones y actos litúrgicos.El Ayuntamiento de Tordesillas y la Junta Local de Semana Santa trabajan de la mano para ofrecer una programación de calidad, con conciertos de música sacra, exposiciones de arte religioso y actividades para todos los públicos. Además, la hostelería y el comercio local se ven beneficiados por el aumento del turismo, lo que refuerza la importancia económica de esta celebración para la localidad.En esta edición habrá novedades que incluyen la incorporación de nuevas bandas locales y la presentación de una imagen que veremos en las procesiones de 2026. Podremos disfrutar del sonido de las bandas de música, en las procesiones del lunes, jueves, viernes y sábado. En total, participarán cinco grupos musicales distribuidos a lo largo de las procesiones, de los cuales tres serán de cornetas y tambores, Santo Cristo del Perdón, Nuestro Padre Jesús Nazareno, y la Vera Cruz y dos exclusivamente de tambores, la Oración en el Huerto y la Tercera Palabra.También participarán en las procesiones cuatro bandas de cornetas y tambores invitadas por la Junta Local de Semana Santa y la A.M.C Banda de Tordesillas.La Semana Santa de Tordesillas tiene sus raíces en tiempos medievales, aunque su consolidación como la conocemos hoy en día comenzó en el siglo XVI.Procesiones más relevantesLa Semana Santa en Tordesillas se distingue por la solemnidad de sus procesiones y la belleza de sus pasos, muchos de ellos con un gran valor histórico y artístico.Entre las procesiones que se celebran diariamente en Semana Santa, las más destacadas son la Procesión del Encuentro Doloroso, el miércoles por la noche en el marco incomparable de la Plaza Mayor, y la Procesión de la Pasión de Cristo el Viernes Santo, donde procesionan catorce pasos acompañados de sus cofradías titulares.Estos desfiles procesionales, enmarcados en el casco histórico de Tordesillas, crean una atmósfera de respeto y emoción.Un reclamo turístico y culturalLa Semana Santa de Tordesillas es un testimonio vivo de fe, cultura e identidad. Este 2025, con la conmemoración del 50º aniversario de su Junta de Semana Santa, la localidad reafirma su compromiso con la tradición y con el futuro de esta celebración, que aspira a convertirse en un referente nacional.Con su mezcla de historia, arte y devoción, la Semana Santa de Tordesillas sigue escribiendo páginas de pasión y fervor, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario religioso y turístico de España.

Semana Santa en Tordesillas, declarada de interés turístico regional.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.