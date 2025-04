El mercado del bienestar crece: Lyrah apuesta por una nueva forma de sentir

La estética de Lyrah fue pensada para comunicar calma, conexión y propósito desde el primer vistazo.

Con el mercado wellness proyectado a $8.5B para 2027, Lyrah propone una alternativa sensorial desde México para transformar el bienestar emocional.

Lyrah nace como una respuesta real al agotamiento digital: un puente silencioso entre el cuerpo y la emoción” — Andre Alessandro, CEO

MEXICO, April 2, 2025 / EINPresswire.com / -- El bienestar emocional ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una necesidad global. Según el Global Wellness Institute, la industria del bienestar superó los 5.6 billones de dólares en 2022 y se proyecta que alcanzará los 8.5 billones en 2027. Esta expansión está impulsada por un cambio profundo en la manera en que las personas buscan equilibrio: menos datos, más presencia; menos algoritmos, más conexión.En este contexto surge Lyrah , un dispositivo de tecnología emocional desarrollado en México que convierte emociones en luz y vibración a través de una experiencia sensorial no invasiva. Su propuesta: volver al cuerpo como vía de regulación emocional, sin pantallas, sin notificaciones y sin saturación digital.El corazón de Lyrah es ARVI , una Interfaz de Retroalimentación de Vibración Inversa que interpreta presión y señales bioeléctricas para generar estímulos físicos personalizados. El dispositivo no mide ni diagnostica: refleja lo que siente el usuario y lo acompaña en su tránsito emocional, de forma intuitiva y tangible.Desde su concepción, Lyrah fue diseñado como una experiencia sensorial completa. La forma, los materiales, la activación lumínica y cada detalle visual del dispositivo fueron desarrollados bajo una dirección creativa especializada. Diego Paydon y Karen Ávila, directores de concepto con una amplia trayectoria en identidad visual y estrategia de marca, lideraron la creación de una identidad visual y física que comunica calma, confianza y propósito desde el primer contacto.A diferencia de muchas soluciones que invitan al usuario a registrar, analizar o compartir, Lyrah propone una interacción silenciosa y privada. Su funcionamiento no requiere aprendizaje ni conectividad constante: basta un toque para activar un circuito sensorial que acompaña momentos de estrés, enfoque, introspección o descanso.Este enfoque responde a un mercado cada vez más saturado de información. Según McKinsey (2022), más del 50% de los consumidores en América Latina priorizan hoy el bienestar emocional por encima del físico, y valoran las herramientas que ofrecen experiencias auténticas y personales.Lyrah representa una nueva etapa para la tecnología de bienestar creada en Latinoamérica. Desarrollado por un equipo multidisciplinario de expertos en neuroadaptación, diseño sensorial y experiencia de usuario, el proyecto propone una forma más íntima, simbólica y real de conectar con uno mismo.Además del dispositivo físico, Lyrah incluirá una app de acompañamiento y la posibilidad de grabar ARVI Memories: experiencias emocionales positivas que pueden reproducirse cuando se necesite un anclaje de bienestar.Lyrah no busca reemplazar la terapia ni competir con las apps de bienestar tradicionales. Su valor está en permitir que el cuerpo vuelva a hablar, que las emociones tengan un canal de expresión no verbal, y que la tecnología sea un puente silencioso hacia el equilibrio.Su lanzamiento está previsto para el segundo semestre de 2025.

