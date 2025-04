Broadway dá as boas-vindas a todos: três espetáculos para viajantes LGBTQ+

BRAZIL, April 2, 2025 / EINPresswire.com / -- - A Broadway Collection , o programa principal de marketing de viagens da indústria de artes performáticas da Cidade de Nova York, celebra o mês do orgulho com três espetáculos para visitantes LGBTQ+. Nova York é um centro de longa data para a cultura e história LGBTQ+, e a Broadway é um lugar acolhedor para viajantes de todas as identidades. Parte dessa calorosa acolhida é a celebração do Playbill's PRIDE IN TIMES SQUARE, que acontecerá de 27 a 29 de junho de 2025. Este evento convida os viajantes LGBTQ+ e seus aliados de todo o mundo a participarem de três dias de alegria e música, com estrelas da Broadway, performances ao vivo e várias atividades.Enquanto os visitantes LGBTQ+ e seus aliados lotam as ruas do distrito dos teatros neste dia, a miríade de shows da Broadway Collection lhes oferece incríveis opções de peças e musicais. Desde adaptações de clássicos até recontagens mais queer de peças de Shakespeare, a Broadway é um epicentro de alegria queer.Algumas das séries mais temáticas LGBTQ+ desta temporada são:-SMASH – A série de comédia-dramática SMASH, que infelizmente acabou cedo demais, foi trazida à vida no palco da Broadway. A série, outrora considerada a mais gay da TV, segue uma montanha-russa por trás dos bastidores, que narra a criação de Bombshell, um musical dentro do musical sobre a vida de Marilyn Monroe.-A Morte Lhe Cai Bem – Desde o seu lançamento, em 1992, o filme satírico, excêntrico e macabro A Morte lhe Cai Bem se tornou um clássico cult gay. Repleto do mesmo adorado glamour exagerado, a comédia negra surrealista entrou em sua pós-vida queer, encontrando um lar no Teatro Lunt-Fontanne.-& Juliet – Talvez a maior história de amor já contada, & Juliet vira a história de Romeu e Julieta de cabeça para baixo, questionando o que teria acontecido se Julieta não tivesse acabado com tudo por causa de Romeu. Considerada um deleite queer, o show destaca e celebra talentos não-binários como May, a melhor amiga de Julieta; um dos primeiros personagens explicitamente não-binários da Broadway.A Broadway Collection promove esses espetáculos ao lado de uma impressionante lista de produções que apresentam alguns dos melhores talentos LGBTQ+ do mundo. Seja nos bastidores ou atuando no palco, a Broadway sempre foi um espaço seguro para artistas queer, e os fãs de teatro LGBTQ+ sabem que sempre podem encontrar conexão e afinidade na cena de artes cênicas de Nova York.A representação na Broadway, empresas pertencentes a pessoas LGBTQ+ e clubes queer em toda a cidade são todos fundamentais para a cidade de Nova York e sua cultura. Dos seus ativistas aos artistas, a comunidade LGBTQ+ de Nova York é indispensável para o senso de acolhimento e alegria em tudo o que a cidade tem para oferecer. Nova York é o lar de algumas das melhores noites queer do mundo, muitas das quais estão concentradas em volta do Distrito do Teatro, tornando fácil ver um show e depois ir para os bares próximos. De bares confortáveis a clubes noturnos enérgicos, Nova York oferece aos viajantes um senso de segurança, paz e pertencimento para todas as identidades - e também para aqueles que ainda estão se descobrindo.A diversa equipe da Broadway Collection recomenda que viajantes de qualquer tipo reservem seus ingressos com antecedência nos sites oficiais de venda de ingressos dos espetáculos ou provedores de viagens confiáveis - acabando com o mistério de como obter um ingresso.Qualquer pessoa planejando viajar para a cidade de Nova York em 2025 pode encontrar informações sobre shows, as últimas notícias da Broadway e links para os sites oficiais de ingressos dos espetáculos em www.broadwaycollection.com Sobre a Broadway CollectionA Broadway Collection é uma seleção cuidadosamente feita das principais experiências teatrais em Nova York, criada especificamente para visitantes. Ele serve como um guia abrangente para ajudar os viajantes a descobrir os espetáculos mais emocionantes e acolhedores, sejam eles frequentadores da Broadway pela primeira vez ou amantes do teatro de longa data. A Broadway Collection facilita a pesquisa das melhores produções da Broadway e off-Broadway, bem como ícones culturais como a Metropolitan Opera e o New York City Ballet. Ela destaca os principais shows para os visitantes, garantindo que eles encontrem a performance certa para se ajustar aos seus variados interesses, agendas e orçamentos. Ao conectar o público diretamente às fontes oficiais e seguras de venda de bilhetes, a Broadway Collection garante uma experiência de reserva confiável e transparente, sem taxas ocultas ou corretores não confiáveis. Planejando para um grupo de 10 ou mais ou apenas alguns ingressos para um noitada em família, a Coleção Broadway oferece acesso confiável aos melhores lugares para comprar. Nenhuma visita a Nova York é completa sem a experiência de um show da Broadway, e a Broadway Collection visa tornar cada viagem uma experiência teatral inesquecível. Visite www.broadwaycollection.com para notícias e informações e siga a Broadway Collection no Facebook, Instagram, TikTok e YouTube para mais fotos, vídeos e conteúdo exclusivo da Broadway. #MakeItBway

