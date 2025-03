mis inti 私密處凝膠塞劑 科學平衡pH值 告別反覆不適

陰道塞劑包裝主圖

現代女性生活節奏急促,壓力、作息失衡、衛生習慣等因素容易導致私密處菌群失衡,引發反覆痕癢、異味或感染問題。香港本土私密處健康品牌 mis inti 專注女性私密護理領域,推出「私密處凝膠塞劑」幫助女性重建陰道健康微生態,從根源解決不適困擾。

KWUN TONG, HONG KONG, March 31, 2025 / EINPresswire.com / -- mis inti 私密處凝膠塞劑 -- 科學平衡pH值 告別反覆不適香港——現代女性生活節奏急促,壓力、作息失衡、衛生習慣等因素容易導致私密處菌群失衡,引發反覆痕癢、異味或感染問題。香港本土私密處健康品牌 mis inti 專注女性私密護理領域,推出「私密處凝膠 塞劑 」幫助女性重建陰道健康微生態,從根源解決不適困擾。為什麼選擇 mis inti 塞劑?mis inti 私密處益生菌塞劑能直接於補充陰道所需,專注香港女士常見問題而配制,例如:• 陰道痕癢• 陰道疼痛、灼痛• 異味• 念珠菌反復感染「私密處凝膠塞劑」:平衡陰道菌蕞 × 長效防護陰道健康關鍵在於維持pH值(3.8-4.5),當ph值失衡的時侯,陰道菌叢亦會同時惡化,有害細菌便可能大量滋生,益生菌就是一個平衡ph值的其中一個方法。mis inti 推出的私密處凝膠塞劑,結合以下三大優勢,直擊問題根源:1. 專注女士私密處問題每支塞劑的配方都與陰道原生菌種高度相容,快速抑制有害細菌繁殖,恢復自癒力。專注念珠菌、痕癢、灼痛、異味等陰道不適問題。2. pH調節凝膠技術添加天然乳酸與植物萃取保濕因子,溫和調節酸性環境,舒緩乾燥不適並強化陰道黏膜防禦屏障。3. 便利安心設計水溶性凝膠基底無殘留負擔,睡前將凝膠吱進陰道內,一支即可持續作用6小時或以上;於ISO 22716 GMP認可工廠內生產,其中成份為天然有機,並符合eco cert規格。限時促銷為了讓所有女性都能體驗此產品,可於以下代理商網站訂購,提供多項吸引人的多盒限時折扣優惠﹕滿3件減$90滿5件減$250滿7件減$490訂購網址:全港免運費顧客凡訂購滿港幣 $200 元,即可享有順豐速運免費香港境內送貨服務,確保每個人都能輕鬆購買到這些必備的女性健康產品。mis inti 品牌理念:以科學守護女性私密健康mis inti 成立於2021年,香港女士一直對於私密處都不太關心,甚至有點害怕面對,至私密處有不適的時侯才面對。mis inti 致力透過溫和護理產品,提升亞洲女性對私密健康的重視與自我呵護意識。產品側重利用「天然成分」與「臨床實證」為核心,認為預防勝於治療,為推廣女士私處保護盡最大努力。聯絡方式及更多資訊如有任何查詢或更多資訊,您可電郵至 info@misinti.com 或致電 +852 9321 8821 與 mis inti 人員聯絡,隨時為您解答問題或提供產品建議。

