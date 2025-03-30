Bitget 擴展機構借貸服務，以支援所有現貨交易對

維多利亞，塞舌爾, March 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布對其機構借貸服務進行重大升級，讓機構客戶能夠借入資金進行交易，涵蓋平台上所有現貨交易對。 受惠於這項策略性強化措施，機構用戶在探索多樣化交易策略時，能夠獲得更大的靈活性和資本效率。

機構貸款計劃為專業客戶提供個人化的貸款方案，讓他們能夠以有競爭力的利率獲得大量流動資金。 透過最新升級，借入的資產現在可用於在 Bitget 上架的 800 多種現貨代幣，大幅擴展了交易和對沖機會的範圍。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「機構在增強加密貨幣市場的流動性和穩定性方面的角色至關重要。 擴大我們在機構交易者中的覆蓋範圍，是 Bitget 在 2025 年的核心策略之一。 為了適應加密貨幣急速節奏特性，機構需要透過靈活、可擴展且高效的方式獲取資金。 透過將貸款服務擴展至所有現貨交易對，我們正在消除營運障礙，讓機構能夠執行複雜的策略，對沖風險，並把握機遇，而無需受限於資產覆蓋範圍。」

Bitget 提供順暢安全的機構借貸流程。 客戶可以直接透過 Bitget 的機構入門網站申請，我們會根據個人資料和交易歷史確定個人化的信用額度和條款。 目前，Bitget 支援 USDT 作為借貸貨幣，並接受逾 50 種抵押資產，包括比特幣、以太坊、USDC 等。 最高槓桿為 5 倍，貸款期限最長為 12 個月。 未來幾個月，Bitget 還將擴大對機構借貸的支援範圍，涵蓋衍生品交易。

此舉體現 Bitget 致力透過世界一流的基礎設施，為機構客戶提供服務的更廣泛承諾。 今年較早時候，該平台與 Cobo 和 Fireblocks 等授權夥伴合作推出了專門的場外交易服務並升級了託管解決方案，旨在打造全堆疊的機構產品。

Bitget 將會很快公布機構借貸計劃的進一步詳情。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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