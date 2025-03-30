Bitget 扩展机构借贷服务，支持所有现货交易对

维多利亚，塞舌尔, March 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布对其机构借贷 (Institutional Lending) 服务进行重大升级，使机构客户能够借入资金用于平台上所有现货交易对的交易。 这一战略性升级将赋予机构用户更高的灵活性与资本效率，助力其探索多样化的交易策略。

机构借贷计划为专业客户提供定制的贷款方案，使他们能够以具有竞争力的利率获得大额流动性。 随着最新的升级，借入资产现在可以应用于 Bitget 上的 800 多种上市现货代币，大大扩展了交易和对冲机会的范围。

“机构在增强加密货币市场的流动性和稳定性方面发挥着至关重要的作用。 扩大我们在机构交易者中的影响力是 Bitget 2025 年的核心战略之一，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “为了应对加密货币的快节奏特性，机构需要灵活、可扩展和高效的资本获取途径。 通过将我们的借贷支持扩展到所有现货交易对，我们消除了操作障碍，使机构能够执行复杂的策略、对冲风险并抓住机遇，而不受资产覆盖范围的限制。”

Bitget 提供无缝、安全的机构借贷流程。 客户可直接通过 Bitget 的机构门户网站提出申请，该门户网站根据个人资料和交易历史确定定制的信用额度和条款。 目前，Bitget 支持 USDT 作为借贷货币，并接受 50 多种抵押资产，包括 BTC、ETH 和 USDC。 最高杠杆率为 5 倍，贷款期限最长为 12 个月。 未来几个月，Bitget 还将扩大对机构借贷的支持，将衍生品交易纳入其中。

此举体现了 Bitget 致力于以世界一流基础设施服务机构客户的更广泛承诺。 今年早些时候，该平台与 Cobo 和 Fireblocks 等授权合作伙伴合作推出了专门的场外交易 (OTC) 服务并升级了托管解决方案，旨在打造全栈式机构服务。

有关机构借贷计划的详细信息将于近期公布。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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