Food Safety Latam Summit 2025 en Ciudad de México: El encuentro más importante en su tipo en América Latina.

Congreso Latam de Inocuidad Alimentaria 2025 - CDMX 20 AL 22 MAYO

El evento, programado del 20 al 22 de mayo, reúne a altos ejecutivos de empresas líderes en la cadena alimentaria de América Latina.

MEXICO CITY, MEXICO, March 28, 2025 / EINPresswire.com / -- El Congreso Latinoamericano de Inocuidad Alimentaria 2025 está programado del 20 al 22 de mayo, en el Hotel Camino Real, Polanco, en el corazón del distrito de negocios de la Ciudad de México.Este es sin duda el foro donde convergen altos directivos de empresas líderes de la cadena de alimentos en la región Latam, ponentes de alto nivel, influencers de la industria, proveedores de las cadenas de suministro y prestadores de servicio.Después de los rotundos éxitos el año anterior en Cancún y Bogotá, llega el foro a una de las ciudades más pujantes de América latina en donde esperamos una asistencia de 650 participantes quienes disfrutarán de una una extraordinaria agenda, integrada por 20 magnas conferencias, 4 paneles y 12 talleres interactivos, lo que permitirá a la audiencia diversificar su participación activa y fortalecer su visión sobre tendencias globales que están impactando a la industria, además de recibir información clave sobre las expectativas del consumidor moderno que demanda mejor gestión de riesgos, transparencia e integridad de la información además de una fuerte presión sobre productos seguros, sustentables y de calidad.Este año, la agenda abordará los desafíos y las innovaciones más relevantes de la industria a través de los siguientes ejes temáticos:1. Food Integrity. La nueva visión de la industria.2. Cultura de Calidad e Inocuidad Alimentaria.3. Inteligencia Artificial, Digitalización, Data Analitics y Trazabilidad.4. Economía Circular y Sustentabilidad.5. Tendencias del consumidor y los desafíos del futuro inmediato de retail6. Incidentes recientes, trazabilidad, retiro y gestión de crisis.7. Retos en el cumplimiento con las nuevas versiones en los esquemas globales reconocidos por GFSI y actualizaciones en FDA FSMA.8. Principales desafíos de la industria en el desarrollo de proveedores en un entorno global complejo.Destacados conferencistas de clase mundial, como Laureano Turienzo, Fernando Avelleyra, Darin Detwiler, Joaquín Nava, Maryam Blythe, Tom Tom Heilandt, Damaris del Castillo, Rochelly Serrano, Juan Silva, César Ortiz, Jill Stuber, Tia Glave, Quincy Lissaur, Ulises Carrillo, Jessica Burke, Merce Sanchez, Daniela Poblete entre otros expertos, formarán parte del distinguido roster de especialistas que abordarán estos temas sensibles para la industria, ofreciendo perspectivas valiosas que ampliarán la visibilidad de los asistentes sobre los desafíos regionales y globales que enfrenta la cadena de alimentos.El Congreso Latinoamericano de Inocuidad Alimentaria 2025 cuenta con el respaldo de los principales esquemas reconocidos por GFSI, incluyendo SQF, La Fundación FSSC, BRCGS, Global GAP e IFS, además de SSAFE, cámaras y asociaciones de sector, y entidades gubernamentales de diversos países, lo que garantiza un enfoque de calidad y relevancia inigualables en cada sesión además de un extraordinario networking entre pares de la industria.Este año, la Sede principal es el extraordinario Hotel Camino Real - Polanco, ubicado en el corazón de la ciudad en un entorno empresarial y cultural de primer nivel.Cuatro sedes de apoyo se han habilitado con tarifas preferenciales para facilitar su asistencia:1. Hotel City Express Suite By Marriott - Anzures CDMX2. Hotel Utopic By Uliv - Polanco Mexico3. Hotel Uliv Bangueolo - Polanco Mexico4. Hotel Fiesta Americana ChapultepecComo en cada edición, se contará con traducciones simultáneas al español e inglés para facilitar una grata experiencia de los participantes.Para obtener información detallada y asegurar su participación, visite el sitio web del Food Safety Latam Summit 2025 Las inscripciones están abiertas y pueden completarse a través del formulario de registro

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.