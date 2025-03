NRI Industrial wzmacnia pozycję lidera gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez rozwój na rynku europejskim

MISSISSAUGA, ONTARIO, CANADA, March 28, 2025 / EINPresswire.com / -- NRI Industrial Sales Inc. zmienia podejście firm do zarządzania nadwyżkowymi zasobami przemysłowymi, stawiając na odzyskiwanie ich wartości przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko. Jako lider w obszarze odzysku aktywów przemysłowych i zrównoważonego zarządzania nadwyżkami, firma wspiera producentów i dystrybutorów działających na rynku północnoamerykańskim w usprawnianiu łańcuchów dostaw, redukcji odpadów oraz zwiększaniu efektywności operacyjnej. Obecnie, wraz z wejściem na rynek europejski, NRI Industrial wprowadza swój sprawdzony model gospodarki obiegu zamkniętego do jeszcze szerszego grona odbiorców na całym świecie.Na przestrzeni lat NRI Industrial zbudowało silną reputację dzięki skutecznemu odzyskiwaniu, redystrybucji i ponownemu wykorzystaniu nadwyżkowych zasobów. Firma przetwarza rocznie miliony funtów sprzętu i komponentów przemysłowych, dbając o to, aby cenne zasoby pozostały w obiegu, zamiast trafiać na straty. Dzięki zaawansowanej technologii oraz rozbudowanej globalnej sieci dystrybucji, NRI skutecznie łączy firmy z rozwiązaniami, które pozwalają zmniejszyć koszty magazynowania, uprościć proces likwidacji majątku i wspierać zrównoważony rozwój. Wykorzystując analitykę danych oraz systemy zarządzania stanami magazynowymi oparte na sztucznej inteligencji, NRI stale udoskonala swoje podejście do odzysku nadwyżek, maksymalizując wartość i korzyści podatkowe dla swoich klientów.Wejście NRI na rynek europejski stanowi potwierdzenie zaangażowania firmy we wspieranie producentów i partnerów przemysłowych w optymalizacji strategii zarządzania nadwyżkami. Współpracując z europejskimi producentami, dystrybutorami i integratorami systemów, NRI oferuje rozwiązania, które nie tylko zwiększają zwrot z inwestycji, ale również wspierają realizację celów zrównoważonego rozwoju oraz spełniają aktualne wymagania regulacyjne. W dobie rosnącego znaczenia łańcuchów dostaw opartych na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym, obecność NRI w Europie umacnia jej pozycję jako istotnego uczestnika globalnych działań na rzecz ograniczania odpadów i odpowiedzialnego zarządzania zasobami. Przedsiębiorstwa w całej Europie zyskują tym samym dostęp do wiedzy eksperckiej NRI, umożliwiającej skuteczne wdrażanie procesów zarządzania nadwyżkami w ramach codziennej działalności operacyjnej, z zachowaniem zgodności z lokalnymi regulacjami środowiskowymi.Aby podkreślić swój wpływ na sektor przemysłowy oraz ekspertyzę w zarządzaniu nadwyżkami, NRI Industrial będzie obecne jako wystawca na ANEXPO 2025, które odbędzie się w dniach 16–18 czerwca w Warszawie – jednym z wiodących wydarzeń branżowych poświęconych automatyzacji i rozwiązaniom dla przemysłu. Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do nawiązania kontaktów z producentami i dystrybutorami poszukującymi skutecznych strategii zarządzania nadwyżkami.Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak rozwiązania oferowane przez NRI Industrial pomagają przekształcać nieużywane zasoby w źródła przychodów i korzyści podatkowych, jednocześnie zmniejszając wpływ działalności na środowisko. NRI Industrial zaprasza również na prezentację zatytułowaną „Rewolucja w gospodarce o obiegu zamkniętym: rola NRI Industrial w zrównoważonym odzysku zasobów”, która przybliży doświadczenia firmy z rynku północnoamerykańskiego oraz ich zastosowanie w Europie.W dobie rosnącego nacisku na odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i wdrażanie modeli gospodarki o obiegu zamkniętym, obecność NRI Industrial w Europie wzmacnia jej pozycję jako kluczowego partnera w obszarze zrównoważonego zarządzania nadwyżkami.Podczas ANEXPO 2025 firma będzie prowadzić również indywidualne spotkania z producentami i dystrybutorami zainteresowanymi dopasowanymi strategiami odzysku nadwyżek. Spotkania te stanowią doskonałą okazję do poznania, w jaki sposób NRI może wesprzeć firmy w optymalizacji zarządzania zasobami, z jednoczesnym uwzględnieniem celów środowiskowych i regulacji regionalnych.Więcej informacji o usługach firmy znajduje się na stronie: nrisolutions.com #industrialmanufacturing #MROSurplus #surplusKontakt dla mediów:

