EBC 金融集團剖析越南的政策取向，指出其在全球市場變動中促進長期經濟穩定的關鍵作用。

EBC 金融集團深入剖析越南多層次的穩定與成長策略，強調國家政策協調、基礎建設發展及文化韌性三大關鍵。

VIETNAM, March 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- 在各國全力推動經濟復甦之際，越南正透過精準政策與區域合作，穩固長期發展基礎。EBC 金融集團分析師指出，越南的政策布局涵蓋財政支持、基礎建設升級與貿易多元化，展現對永續成長的明確方向與決心。

在匯率變化的挑戰下，越南國家銀行（SBV）透過穩健的政策操作，持續維護市場信心與貨幣穩定。透過靈活的流動性管理，SBV 不僅支持實體經濟發展，還進一步強化市場秩序，讓金融體系更值得信賴。

政策協同與貿易布局

越南持續深化與區域及全球夥伴的經貿關係，作為提升經濟韌性與競爭力的長遠策略。與東協、歐盟及其他戰略夥伴的合作，有效擴展市場多元性，並鞏固越南在全球供應鏈中的關鍵地位。

除了與美國的穩定合作關係，越南也積極推動新的貿易與能源協定，展現對包容性成長、產業升級與區域整合的重視。這些前瞻性舉措反映出越南主動且務實的經濟戰略眼光。

基礎建設推動經濟擴張

從中越鐵路連結計畫到現代化物流體系，越南正透過大規模基礎建設，推動經濟擴張與產業升級。國際企業對越南市場充滿信心，像是樂天（Lotte）近期於同奈省投資冷鏈物流設施，正加速內需與出口型產業發展。隨著貿易基礎設施不斷升級，越南正穩步成為亞洲經濟版圖中充滿潛力的核心樞紐。

從政策到人民：體現經濟韌性的生活實踐

除了政策帶動，越南家庭也展現出面對經濟變局的靈活與穩健。黃金作為傳統保值工具，深植文化且代代相傳，近期價格已突破每兩7,500萬越盾，反映民眾對實體資產的高度信任。EBC 金融集團指出，這股黃金儲蓄潮流不僅提升家庭抗風險能力，對整體金融穩定也具有積極影響，與其他新興市場呈現相似趨勢。

全球經濟變局下的越南韌性模型

越南所展現的整體策略涵蓋貨幣穩定、產業升級及國際合作，與其他致力於長期發展的國家趨勢相符。EBC 金融集團分析師認為，越南在國內優先事項與全球趨勢間取得平衡，有助於外界理解不同經濟體如何在不確定環境中持續推動永續成長。

隨著全球邁向更具韌性的金融與經濟體系，越南的發展不僅是當地的成功故事，更為國際市場提供了值得參考的經驗，對關注全球布局的投資者而言，無疑是一項關鍵指標。

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關於EBC金融集團

EBC金融集團（EBC）成立於倫敦這個享有盛譽的金融區，以其金融經紀和資產管理服務聞名。EBC在倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等主要金融中心設有辦事處，為零售、專業及機構投資者提供進入全球市場和交易機會的渠道，包括外匯、大宗商品、股票及指數等領域。

EBC金融集團屢獲殊榮，並始終維持高標準的道德準則，嚴格遵守國際法規。EBC的子公司均在當地法規框架下進行監管和註冊。EBC金融集團（英國）有限公司受到英國金融行為監管局（FCA）的監管，EBC金融集團（開曼）有限公司受到開曼群島金融管理局 CIMA）的監管，EBC金融集團（澳洲）有限公司及EBC資產管理有限公司則受到澳洲證券與投資委員會（ASIC）的監管。

EBC集團的核心成員擁有超過30年的豐富經驗，曾在主要金融機構中成功應對多次重大經濟週期 的挑戰，從廣場協議到2015年瑞士法郎危機，無不顯示出其卓越的專業能力。EBC倡導一種以誠信、尊重和客戶資產安全為核心的文化，確保與每一位投資者的合作都能得到應有的重視和對待。

EBC是巴賽隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，並在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲及大洋洲等地區提供專業服務。此外，EBC 亦為聯合國基金會「聯手打敗瘧疾」運動的合作夥伴，致力於改善全球健康並推動生活平等。 自2024年2月起，EBC將支持牛津大學經濟學系的「經濟學家做了什麼 」公共參與系列活動，旨在揭開經濟學的神秘面紗，

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