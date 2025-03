Parkhotel Quellenhof Aachen: Ein Ort aus einer anderen Zeit - genau richtig zum Ankommen im Jetzt

Suite in NRW gesucht? Der Quellenhof Aaachen ist perfekt für einen Kurztrip ins Wellnesshotel Hotel mit Kaminhalle? Im Quellenhof in NRW ist Wellness und Entspannung ganzheitlich Grand Hotel Parkhotel Quellenhof Aachen im grünen Kurpark

Ein Aufenthalt im Parkhotel Quellenhof Aachen fühlt sich an wie eine kleine Zeitreise – ohne große Anreise.

AACHEN, NORDRHEIN-WESTFALEN, GERMANY, March 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Manchmal reicht ein Wochenende. Zwei Nächte, ein Ortswechsel, ein anderes Licht. Nicht weit weg, aber anders. Es ist der Schritt in eine andere Welt. Manchmal ist der Abstand, den wir brauchen, kein geografischer. Sondern ein innerer. Das Parkhotel Quellenhof Aachen liegt nah – und fühlt sich doch weit weg an. Denn es bringt einen in eine andere Welt: großzügig, ruhig, voller Geschichte. Und dabei erstaunlich zugänglich. Ein Ort, der nichts inszeniert, sondern historisch gewachsen ist – und deshalb Eindruck hinterlässt.Es gibt Hotels, die Geschichten erzählen, das Parkhotel Quellenhof Aachen ist eines davon. Seit 1916 befindet sich das Grand Hotel am Rand der Altstadt Aachens, direkt am Kurpark – ein Grand Hotel mit klassischer Substanz: Die Lobby ist weitläufig, die Flure lang, die Treppe großzügig. In der Kaminhalle liegen Statement-Coffee-Table-Books auf edlem Holz aus, der große Flügel klingt durch das Hotel. Es liegt an der Größe der Räume, am Licht, den Schatten. Und an der Tatsache, dass sich im Haus nichts aufdrängt. Man kann alleine reisen und hier wunderbar sitzen, beobachten und entspannen. Und nach wenigen Minuten das Gefühl haben, irgendwo zu sein, wo man sonst nicht hinkommt. An einem Ort voller Geschichten, die seit den rauschenden 20er Jahren in den Räumlichkeiten geschrieben wurden. In einem stilvollen Design von der renommierten Stilikone Anne Maria Jagdfeld.Vom legendären Hotel Adlon und dem Restaurant China Club in Berlin über das Grand Hotel Heiligendamm bis zur japanischen Botschaft - sie alle tragen ihre Handschrift im Design. Sir Peter Ustinov adelte einst das Parkhotel Quellenhof Aachen als „Adlon des Westens“. Einen Zusammenhang zwischen dem Aachener Quellenhof und dem Adlon gibt es tatsächlich, denn hinter beiden Häusern steht der Dürener Asset Manager „Jagdfeld Real Estate“, ein Teil der „Jagdfeld Gruppe“. Sie hat das Parkhotel Aachen 2020 aus der Kettenhotellerie befreit und seither als eigenständige Hotelmarken erfolgreich repositioniert.Klassisches Design: Vergangenheit trifft GegenwartDie sogenannte Lieblingsetage wurde vor Kurzem neu gestaltet – opulenter, mit gewohntem Grand Hotel Charakter, der sich aber nicht in den Vordergrund drängt. Wen es eher zur Einfachheit zieht, entscheidet sich für eines der reduzierteren Klassik-Zimmer. Allen gemeinsam: beste Schlafqualität in hochwertigen Betten. Wer hier schläft, wacht meist anders auf – klarer, ein wenig langsamer und voller Vorfreude auf das Frühstück und auf ayurvedische Spa-Behandlungen. Der Spa folgt einem klaren, ganzheitlichen Konzept – inspiriert von Ayurveda, mit echten Anwendungen und viel Herzblut. BABOR-Produkte, ein großzügiger Pool, mehrere Saunen und ein Fitnessbereich.Die Stadt Aachen : historisch reisen im DreiländereckWer möchte, bleibt den Tag hier. Zum “Steak Frites” essen im Bistro oder zum Drink in der Elephant Bar. Denn auch wer alleine reist, muss nicht einsam in seinem Zimmer sitzen. Die erst 2023 neu gestaltete Tee- und Kaminhalle bietet Raum zum Lesen, zum Ausruhen. Und wer nicht bleibt, geht los und entdeckt Aachen. Belgien und die Niederlande sind quasi zu Fuß erreichbar, hier im Dreiländereck. Tagesausflüge nach Maastricht oder Lüttich sind einfach. Der Dom ist beeindruckend, das Suermondt Ludwig Museum zeigt europäische Malerei, das IKOB widmet sich der Gegenwart. Und danach? Ein Glas Weißwein auf der Terrasse mit Blick in den Kurpark. Vielleicht ist das der größere Luxus. Aachen ist keine laute Stadt. Und das macht sie ideal für einen Aufenthalt zum Abschalten.Opulente Kulisse für ruhige MomenteAachen und der Quellenhof: Ein Kurztrip hierher ist für Menschen, die Zeit und Geschichte bewusst erleben wollen. Für alle, die lieber ankommen als unterwegs sind. Ein Wochenende in Aachen verändert nichts Grundlegendes. Aber es lenkt den Blick auf die schönen Dinge im Leben. Und manchmal reicht genau das. Und das ist in diesen Zeiten vielleicht der größere Luxus.Reisetipps:AnreiseAachen liegt im Dreiländereck und ist gut angebunden: Von Köln, Bonn oder Düsseldorf fährt man mit dem Zug rund eine Stunde, aus Mainz oder Koblenz ca. zwei. Der Aachener Hauptbahnhof ist fußläufig erreichbar, alternativ bietet das Hotel Parkplätze.WohnenEin Grand Hotel mit Geschichte. 1916 erbaut und modernisiert mit ruhiger Atmosphäre. Tipp: Die neu gestaltete „Lieblingsetage.“WellnessAyurvedisch inspirierter Spa mit BABOR-Produkten, Innenpool,Fitnessbereich, Saunen, Anwendungen. Wer mag, bucht eine Signature-Behandlung. Auch einfach nur im Bademantel lesen ist erlaubt.KulinarikFrühstück im Bistro mit Blick auf alte Bäume, leichter Lunch auf der Terrasse, abends regionale Küche mit Fokus auf Qualität. Tipp: Weißwein am Nachmittag, wenn das Licht langsam wechselt.Tipps– Früh morgens durch den Kurpark spazieren oder joggen– Ein Besuch im Suermondt Ludwig Museum: keine Massen, aber viel Substanz– In der Teehalle einfach mal zwei Stunden sitzen, lesen, beobachten– Ein kleiner Abstecher nach Maastricht oder Lüttich – beides in unter einer Stunde erreichbarBeste ZeitFrühling bis Herbst. Besonders: April, wenn alles blüht – oder Oktober, wenn Licht und Farben weich werden. Auch im Winter reizvoll, wenn Kamin und Teehalle ihre ganze Wirkung entfaltenÜber das Parkhotel Quellenhof Aachen:Im Herzen der Stadt, direkt am Kurpark, liegt das im Jahr 1916 eröffnete Parkhotel Quellenhof Aachen, das von Asset Manager „Jagdfeld Real Estate“ verantwortet wird. Im Rahmen einer behutsamen Neupositionierung präsentiert sich Aachens erste Adresse seit 2020 als inhabergeführtes Haus. Hinter der eleganten Fassade verbirgt sich nicht nur ein einzigartiges Hotel mit 122 Zimmern und Suiten – für Business- und Freizeitgäste aus aller Welt genauso wie für die Aachenerinnen und Aachener. Seit 2023 erwarten die Gäste zudem 33 vollständig neugestaltete Zimmer und Suiten mit eigens für den Quellenhof angefertigten Möbeln und Accessoires in der komplett revitalisierten „Lieblings-Etage“; Lobby, Kamin- und Teehalle sowie die Tagungsräume London, Wien und Lakme wurden ebenfalls umfassend modernisiert und unterstreichen mehr denn je den unvergleichlichen Charakter des Hauses. 13 flexible Veranstaltungsräume für bis zu 550 Personen, exklusive Private-Dining Räume und großzügige Foyers bieten einen stilvollen Rahmen für Veranstaltungen jeglicher Art. Wer Körper und Seele verwöhnen will, findet im neuen 900 m² großen Quellenhof SPA beste Bedingungen: Innenpool, Biosauna, finnische Sauna, Dampfsauna sowie ein Ruhe- und Fitnessraum samt der neuen zahlreichen Beauty-Anwendungen der BABOR BEAUTY GROUP lassen keine Wünsche übrig. Feinschmecker kommen im stilvollen Ambiente des Restaurants „Bistro“ auf ihre Kosten, während die Atmosphäre der „Elephant Bar“ die Besucher zum abendlichen Ausklang in eine andere Zeit entführt.

