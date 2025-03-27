Bitget 赞助车手 Flávio Sampaio 参加 Porsche Cup Brasil (保时捷杯巴西站) 赛事

维多利亚，塞舌尔, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界领先的加密货币交易所 Bitget 将在赛车运动领域大展身手，成为 Porsche Cup Brasil 2025 参赛车手 Flávio Sampaio 的官方赞助商。 这项合作关系将于 2025 年 4 月赛季揭幕战中启动，象征持续进行的金融变革与激情澎湃的赛车运动世界相得益彰。

此次合作将 Bitget 与 Porsche 一贯以来的精准度和速度联系起来，建立同时让加密货币爱好者和赛车运动粉丝产生共鸣的伙伴关系。 Bitget 致力于融合运动与加密货币这两个领域，这次赞助车手 Flávio Sampaio 参加 2025 Porsche Carrera Cup Brazil 赛季，完美契合公司的使命。

锦标赛于 3 月 22 日和 23 日在莫吉瓜苏的 Velocitta 拉开序幕，赛程将持续至 11 月，最后一场赛段将于 8 日和 9 日在圣保罗英特拉格斯举行。 通过赞助 Flávio 参赛，Bitget 成为首个参与该赛事的加密货币交易所，并将在拉丁美洲最大的 Grand Touring 类别赛事中拥有专属赛车。

过去，Bitget 也曾与阿根廷球星 Lionel Messi 在 2022 年至 2024 年期间成功合作，并曾赞助意大利尤文图斯女子足球队。 目前，该公司也支持其他重大运动项目，合作对象包括土耳其运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军)、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 及 İlkin Aydın (排球国家队成员)。

对此合作关系，Flávio Sampaio 表示：“能够与 Bitget 合作，我感到非常兴奋，并希望有助于激发赛车运动粉丝对加密货币世界的兴趣。 体育迷的特征往往与加密货币投资者相似。 我相信我们可以在这两个世界之间建立有趣的连接。”

Flávio Sampaio 从 12 岁开始其卡丁车生涯，直至 2001 年，参加过各州和全国主要锦标赛。 2007 年，他获邀参加 Stock Car 的预备组别 Stock Jr.。 2008 年，他加入了 ATW Racing，参与 Stock Light。 2010 年，他受邀参加 Mini Cooper Challenge 类别的比赛；2014 年，他转战 GT3 Challenge。

此次合作所用的赛车是一辆 Porsche 911 GT3 Cup，采用 Bitget 标志性的黑青色涂装，体现该交易所对速度、可靠性和效能的承诺。 这辆车配备动力澎湃的 510CV 发动机，是 Bitget 作为高效能交易引擎的隐喻，旨在提供无可匹敌的效率和成果。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“此合作关系不仅涉及在赛道飞车的速度，也是为了推动加密货币领域的创新。 我们认为 Flavio 的运动精神也体现了 Bitget 所秉持的相同原则：战略、适应性和高效执行力。 与赛车运动专业人士携手参与以精准度和竞争精神著称的系列赛，让我们能够吸引既重视科技进步又勇于在衡量之后承担适当风险的受众。”

Porsche Cup Brasil 汇聚众多巴西顶级赛车运动粉丝和运动爱好者，是 Bitget 吸引眼光独到的观众的理想场合。 观众将享受到的独特体验之一是进入围场露台，那里的计时屏幕和实时比赛广播可为其带来沉浸式的观赛感受。 Bitget 的 VIP 访客还可以与车手会面、参观维修区车道并参加 Porsche Experience Rides——在这个体验之旅当中，他们将与戴着 Bitget 品牌头盔的专业车手一同驾驶。

巴西的加密货币采用率正在显著增长，当地用户超过 4,000 万，令该国成为 Bitget 扩张业务的关键市场。 通过与 Porsche 参赛车手 Flávio Sampaio 合作，Bitget 得以提升在当地的影响力及其作为顶级新兴加密货币品牌的全球声誉。 此次赞助表明 Bitget 能够以重视创新和效能的共同价值观为基础，连接从加密货币交易者到赛车运动爱好者的多元受众。

引擎轰鸣伴随市场兴旺，Bitget 和 Porsche Cup Brasil 将重新定义融合速度与资产的内涵。 这项合作关系融合了激情与期待，在 Bitget 的引领下，金融界和赛车运动将迈向辉煌的未来。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔跤世界冠军）、Samet Gümüş （拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，以鼓励全球用户拥抱加密货币的未来。

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