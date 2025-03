ユニパート (Unipart)、ベトナムで事業を開始

英国・オックスフォード発, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- サプライチェーンパフォーマンス改善パートナーであるユニパートは、ベトナムで事業を開始した。

ユニパートのベトナムにおける事業には、コンサルティング、物流・輸送、プランニングおよびサプライチェーンマネジメント、改善技術、顧客向け代理店・販売店製品・サービスの提供が含まれる。

世界銀行 (World Bank) のレポートによると、ベトナムの盛況な製造業部門は、過去10年間で年平均10%の成長を遂げており、スタティス (Statista) によると、ベトナムの電子商取引市場は2025年までに560億ドル (約8兆5,304億2,400万円) に達すると予測されている。 ベトナム計画投資省 (Vietnam Ministry of Planning and Investment) によると、将来的な支出の指標となる外国直接投資誓約額 (Foreign Direct Investment pledges) は、2025年1月に前年比48.6%増の43.3億ドル (約6,595億8,457万円) であった。

ベトナムはユニパートにとって22番目の市場であり、アジア太平洋地域では6番目の市場である。 ユニパートは過去30年にわたり、この地域の顧客と協力し、自動車、電子商取引、鉄道、工業などのさまざまな分野で、サプライチェーンの効率化、回復力および持続可能性の向上に取り組んできた豊富な経験がある。



ユニパート・ベトナムのリチャード・グエン (Richard Nguyen) 地域担当ディレクターは、アジアとカナダで20年以上にわたって貨物・物流部門で営業、運営、管理業務に携わってきた経験を生かし、ベトナムでユニパートの業務を指揮する。 グエンには、倉庫業務や流通に関する幅広い専門知識とともに、営業・カスタマーサービスチームのリーダーとして活躍した実績がある。

ユニパートのダレン・リー (Darren Leigh) 最高経営責任者 (CEO) は、次のように述べている。「ベトナムの経済状況はダイナミックな変貌を遂げており、外国直接投資が急増しています。 戦略的な立地と製造業が盛んであることが相まって、グローバルサプライチェーンにおける重要なプレーヤーとしてのベトナムの地位が確固たるものとなり、自社のサプライチェーンの多様化を目指す企業にとって豊富な機会が生まれています。 世界中のさまざまな分野におけるサプライチェーンの成長を支援する、豊富な経験と専門知識を持つ英国企業として、私たちはベトナムの継続的な変革において重要な役割を果たすことを楽しみにしています。」

ユニパート・ベトナムのリチャード・グエン地域担当ディレクターは、次のように述べている。「ユニパートの幅広い分野におけるグローバルな専門知識により、当社は、アジア太平洋地域のお客様が直面している持続可能性、インフラ、効率性、創造的破壊といったサプライチェーン共通の課題に取り組むことができます。 グローバルな専門知識と現地の知識を組み合わせることで、お客様に効率性、回復力、成長をもたらしう、このダイナミックな市場で信頼されるパートナーになります。」

詳細については、以下に問い合わせされたい: 社外広報責任者、アリスター・ドラモンド (Alistair Drummond) 電話:+44(0)7771 798835 Eメール:alistair.drummond@unipart.com

