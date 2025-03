CARMA、日本法人設立および東京オフィス開設 〜グローバルインサイトを日本の組織へ提供〜

CARMA Logo

メディアインテリジェンスとリサーチソリューションの世界的リーダーであるCARMA(カーマ)は、日本法人の設立と東京オフィスの開設を発表しました。 これにより、CARMAにとって23番目のグローバルオフィスとなります。

TOKYO, SINGAPORE, March 26, 2025 / EINPresswire.com / -- メディアインテリジェンスとリサーチソリューションの世界的リーダーであるCARMA(カーマ)は、日本法人の設立と東京オフィスの開設を発表しました。 これにより、CARMAにとって23番目のグローバルオフィスとなります。今回の日本進出により、CARMAは日本企業や官公庁、ならびに日本で事業を展開するグローバル企業に向けて、よりきめ細やかで戦略的なサポートをご提供します。既にCARMAは、金融、自動車、日用消費財(FMCG)、テクノロジー分野をはじめとするフォーチュン500企業の日本クライアントに対し、メディアデータをビジネスインサイトへと昇華させ、成果につながる意思決定の支援をしてまいりました。東京オフィスの開設により、日本のクライアントにはCARMAのAIテクノロジーと多数の受賞歴を誇るインサイトやコンサルティングサービスを、これまで以上にご活用いただけるようになります。CARMAのソリューションは、ブランドレピュテーション管理、クライシスマネジメント、競合分析、発表会やイベントの効果分析、市場環境のモニタリングなど、意思決定者の皆さまを力強くサポートします。リーダーシップCARMAジャパンは、広報・マーケティング領域で30年以上の経験を有する渡井 謙一郎(わたい けんいちろう)が率います。渡井は、直近ではBBDO Worldwideでグループアカウントディレクターを務め、それ以前は博報堂で局長代理を歴任しました。渡井は次のようにコメントしています。「このようなエキサイティングなタイミングでCARMAに参画できることを大変光栄に思います。日本のクライアントの皆さまに、世界最先端のPR効果測定手法をご提供できることに大きな意義を感じています。メディアやソーシャルプラットフォームが急速に拡大し続ける昨今、CARMAのインサイトやデータは、複雑な課題への対応方法や迅速な意思決定を求められる企業にとって、無限の可能性を秘めています。今後も、CARMAのソリューションを通じて、日本企業がさらなる成長と競争力強化を実現できるよう尽力してまいります。」また、CARMAマネージングディレクターのアンドリュー・ニコルズは次のように述べています。「日本のクライアントは品質を重視しており、CARMAのテクノロジー、グローバルネットワーク、そして地域に根ざした専門家チームの存在に強く惹かれています。今回の日本進出は、中国や韓国といった競争が激化する市場環境の中で、グローバル市場を巧みに乗り越えようとする日本企業にとって、必要不可欠なインサイトを提供する好機と捉えています。これからは渡井とともに、日本市場において『本当に価値あるもの』を提供し続けることを楽しみにしています。」先進的なソリューションCARMAは、独自開発したプラットフォームを通じて、ソーシャルメディア、デジタル、プリントメディア、放送メディアのデータやインサイトを100以上の言語で分析可能。世界5大陸・23都市に拠点を持ち、グローバルスタンダードに基づくPR測定・評価を実施しながら、地域の独自ニーズや市場環境に合わせた柔軟な対応を行います。■CARMAについてCARMAは、メディアと世論の分析を通じて、コミュニケーション担当者が戦略的な意思決定を行うためのインサイトを提供するテクノロジー&コンサルティング企業です。ブランドレピュテーション、クライシスマネジメント、コミュニケーション効果測定、競合分析、関心テーマの洞察などに関して、伝統的メディアとソーシャルメディア、世論調査や消費者調査データを統合し、明確な示唆をお届けしています。米国、ヨーロッパ、中東・北アフリカ(MENA)、アジア太平洋(APAC)に展開し、金融、日用消費財(FMCG)、エネルギー、自動車、防衛、ホスピタリティ、航空、テクノロジーなど、3,500を超える企業・組織にサービスを提供しています。CARMAのサービスと専門チーム、取り組みの詳細は以下をご覧ください。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.