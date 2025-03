BrazilianGamesOnline.com Lança Nova Plataforma Dedicada aos Jogos Brasileiros

SAINT PAUL, SAINT PAUL, BRAZIL, March 25, 2025 / EINPresswire.com / -- O portal BrazilianGamesOnline.com anuncia hoje o lançamento de sua plataforma totalmente renovada, focada na promoção e divulgação dos jogos brasileiros para crianças e adolescentes. Esta iniciativa representa um marco importante para a indústria de desenvolvimento de jogos no Brasil, oferecendo um espaço dedicado exclusivamente à produção nacional.A nova plataforma apresenta uma interface moderna e intuitiva, permitindo que os usuários descubram facilmente os melhores jogos educativos desenvolvidos por estúdios brasileiros. Com categorias organizadas por faixa etária e temas educacionais, o site se posiciona como referência para pais e educadores que buscam conteúdo de qualidade e culturalmente relevante."Os jogos brasileiros têm mostrado um crescimento impressionante em qualidade e inovação nos últimos anos, mas ainda faltava um canal centralizado para sua divulgação", afirma Marcelo Santos, diretor de conteúdo do BrazilianGamesOnline.com. "Nossa missão é criar uma ponte entre desenvolvedores nacionais e o público infantojuvenil, valorizando nossa identidade cultural através do entretenimento educativo."Entre os destaques da plataforma está a seção "Jogos Mais Populares", que apresenta títulos premiados desenvolvidos por estúdios independentes brasileiros. Os jogos selecionados passam por rigorosa avaliação pedagógica, garantindo conteúdo apropriado e enriquecedor para o desenvolvimento cognitivo das crianças.A indústria de jogos brasileiros movimentou mais de R$ 2,6 bilhões em 2024, com projeção de crescimento de 15% para 2025, segundo dados da Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais (Abragames). O segmento de jogos educativos representa cerca de 30% desse mercado, com forte tendência de expansão.Além do catálogo de jogos, o BrazilianGamesOnline.com oferece:Notícias e eventos relacionados à indústria de jogos no BrasilEntrevistas com desenvolvedores brasileirosGuias para pais sobre como escolher jogos educativos adequadosÁrea exclusiva para educadores com planos de aula utilizando jogos brasileirosComunidade para troca de experiências entre usuários"Nosso objetivo é posicionar os jogos brasileiros no cenário internacional, mostrando que nossa indústria criativa tem capacidade de desenvolver conteúdo de alta qualidade. Ao mesmo tempo, queremos oferecer às crianças brasileiras jogos que reflitam nossa cultura e valores", complementa Carolina Oliveira, especialista em tecnologia educacional da plataforma.O lançamento da nova plataforma acontece em paralelo com a Semana dos Jogos Brasileiros, evento virtual que acontecerá entre os dias 1 e 7 de abril, reunindo desenvolvedores, educadores e famílias para debater o futuro dos jogos educativos no país.Para mais informações, visite www.braziliangamesonline.com ou entre em contato pelo e-mail admin@braziliangamesonline.com.Sobre o BrazilianGamesOnline.comO BrazilianGamesOnline.com é um portal especializado em jogos educativos brasileiros, dedicado a promover e divulgar a produção nacional de jogos digitais para o público infantojuvenil. Fundado em 2021, o site trabalha para conectar desenvolvedores, educadores e famílias, contribuindo para o crescimento sustentável da indústria de jogos no Brasil.Contato para a imprensa:admin@braziliangamesonline.comTel: +55 (11) 3456-7890

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.