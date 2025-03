OnlineBrazilianGames.com Lança Portal de Jogos Educativos para Crianças

SAINT PAUL, SAINT PAUL, BRAZIL, March 26, 2025 / EINPresswire.com / -- A OnlineBrazilianGames.com anuncia hoje o lançamento de sua nova plataforma de jogos online dedicada ao público infantil brasileiro. O portal reúne uma variedade de jogos educativos e recreativos que combinam entretenimento com desenvolvimento cognitivo, estimulando a criatividade e as habilidades sociais das crianças em um ambiente digital seguro.Desenvolvida por uma equipe de especialistas brasileiros em educação infantil e tecnologia, a plataforma oferece jogos em diversas categorias educativas como matemática, língua portuguesa, ciências e história do Brasil, além de jogos de aventura, estratégia e quebra-cabeças adaptados à cultura brasileira."Criamos a OnlineBrazilianGames.com com o objetivo de oferecer conteúdo digital de qualidade que contribua positivamente para o desenvolvimento das crianças brasileiras", explica o diretor da empresa. "Nossos jogos são projetados para que as crianças aprendam enquanto se divertem, em um ambiente totalmente em português e com referências culturais que fazem parte do seu dia a dia."Destaques da plataforma:Jogos desenvolvidos especificamente para diferentes faixas etáriasSistema de controle parental robusto e intuitivoInterface colorida e fácil de navegarConteúdo educativo alinhado com o currículo escolar brasileiroAtualizações mensais com novos jogos e atividadesCompatibilidade com todos os dispositivos (smartphones, tablets e computadores)A plataforma já está disponível para acesso, com uma seleção de jogos gratuitos e opções de assinatura mensal ou anual que desbloqueiam todo o conteúdo premium."Queremos ser uma ferramenta complementar na educação das crianças brasileiras, oferecendo uma alternativa de qualidade e segura no mundo digital", acrescenta o porta-voz da empresa.Para conhecer a plataforma, visite onlinebraziliangames.com ou entre em contato pelo e-mail admin@onlinebraziliangames.com.Sobre a OnlineBrazilianGames.comA OnlineBrazilianGames.com é uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento de jogos educativos online para crianças. Com foco na qualidade, segurança e relevância cultural, a empresa combina expertise em educação infantil e tecnologia para criar experiências digitais enriquecedoras para o público infantil brasileiro.Contato para imprensa:Email: admin@onlinebraziliangames.comSite: onlinebraziliangames.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.