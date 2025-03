ABC arbitrage : Résultat consolidé 2024

Communiqué de presse - Paris le 25 mars 2025, 07h00

ABC arbitrage

Résultat consolidé 20241 : 26,8 M€ (+63%)

ROE 2024 : 16,4% | Distribution par action 2024 : 0,34 €

Le conseil d’administration de la société ABC arbitrage s’est réuni le 20 mars 2025, sous la présidence de Dominique Ceolin, pour examiner les comptes consolidés de l’exercice 2024¹. Les données financières clés sont les suivantes :

En millions d’euros 31 déc. 2024 IFRS 31 déc. 2023 IFRS 31 déc. 2022 IFRS Produit de l’activité courante (PAC) 51,2 m€ 39,3 m€ 61,2 m€ Résultat net part du groupe 26,8 m€ 16,5 m€ 29,2 m€ Bénéfice net par action (BNPA) 0,45 € 0,28 € 0,49 € Rendement net (ROE) 16,4 % 10,6 % 18,0 % Fonds propres 164 m€ 155 m€ 162 m€

Contexte – L’exercice 2024 a présenté, en moyenne, une volatilité proche de celle de 2023, sensiblement en dessous de sa moyenne des 10 dernières années. Si le secteur des fusions-acquisitions a vu son activité en hausse de 15% environ, les opérations sur le capital des émetteurs restent très en dessous du nombre d’opérations existantes avant le début des interventions massives des banques centrales à partir de 2015. Enfin, les volumes traités par les investisseurs sur les places mondiales ont été équivalents aux volumes traités en 2023. Ces indicateurs, toujours significatifs pour l’activité du Groupe, restent globalement défavorables malgré des rebonds locaux de la volatilité au cours du second semestre. Parmi les contextes positifs au second semestre, les volumes et la volatilité des actifs numériques (type Bitcoin) ont été en forte hausse sur le dernier trimestre 2024.

ABC arbitrage Asset management, filiale de gestion du Groupe, a fait évoluer ses produits au second semestre 2024 pour maximiser leurs performances y compris dans des marchés défavorables. Enfin, le résultat net 2024 comprend un montant exceptionnel de 5,7M€ expliqué dans le Trading Update du 21 janvier .

Le résultat de l’exercice 2024 est globalement cohérent avec les paramètres de marché. Le second semestre a montré une progression sensible du rythme d’activité en comparaison du second semestre 2023, aidé par une volatilité qui présente quelques périodes plus favorables. La majeure partie de la hausse du PAC provient de progrès structurels sur des stratégies lancées sur le plan « ABC 2022 » et des évolutions encourageantes sur celles lancées sur le plan « Springboard 2025 ». Pour rappel, l’activité sur les actifs numériques a repris en mars 2024 et a profité des élections présidentielles aux Etats-Unis pour contribuer aux progrès réalisés sur 2024. De manière plus marginale l’évolution positive des taux a également permis d’engendrer un apport complémentaire d’environ 2M€ sur le produit d'activité courante. L’activité de gestion pour compte de tiers reste très en dessous des ambitions du Groupe avec un total de 251M€ d'encours sous gestion au 1er mars 2025. Pour contrecarrer cette situation, ABC arbitrage Asset management, filiale de gestion du Groupe, a fait évoluer ses produits au second semestre 2024 pour maximiser leurs performances y compris dans des marchés défavorables. Enfin, le résultat net 2024 comprend un montant exceptionnel de 5,7M€ expliqué dans le Politique de distribution 2024 - Une politique de distribution trimestrielle est en place depuis 2019. Acompte de 0,10€ par action distribué en octobre 2024 et acompte de 0,10€ par action distribué en décembre 2024 ; Acompte sur les résultats 2024 de 0,10€ par action le 22 avril 2025 pour une mise en paiement le 24 avril 2025 ; Le conseil a prévu de proposer un solde de dividende lors de l’assemblée générale de 0,04€ ; Le total de distribution au titre de l’exercice 2024 serait alors de 0,34€ par action, soit un taux de distribution du résultat net consolidé (POR) 2024 proche de 80% et un rendement de 7,1 % (en retenant le cours de l’action au 31 décembre 2024) ; Le conseil confirme son intention de distribuer 0,10€ par action en octobre et à nouveau en décembre 2025.

Une politique de distribution trimestrielle est en place depuis 2019.

Perspectives - Avec cet exercice 2024, ABC arbitrage cumule 30 années consécutives avec un ROE moyen supérieur à 15%. Sur le premier trimestre 2025, les marchés sont marqués par le changement de présidence aux États-Unis. En particulier depuis mi-février, face à cette nouvelle géopolitique économique et militaire, la volatilité est remontée à des niveaux proches de sa moyenne historique. Malgré un niveau des encours sous gestion qui reste stable, le Groupe bénéficie des progrès endogènes constatés en 2024 et de ces conditions de marchés. Pour le premier trimestre 2025, ABC arbitrage présente ainsi un rythme d’activité mensuel au-dessus de la moyenne de 2024, dans un ordre de grandeur proche des 10%.

Dans cette dernière année de « Springboard 2025 », le Groupe poursuit son plan stratégique en maintenant ses investissements R&D au service de la diversification de ses stratégies. En ce début d’année, le cumul des thématiques préoccupantes à l'échelle mondiale associé des valorisations élevées sur certains secteurs augmente sensiblement la probabilité d’une volatilité persistante. Si cette situation devait perdurer, cela serait favorable aux activités du Groupe. Pour autant, la présence active des banques centrales devrait se poursuivre en 2025. Cette situation sera naturellement prise en compte dans la construction du prochain plan stratégique qui débutera dès 2026 et qui sera présenté au début du prochain exercice. Dans cette attente, l'exercice en cours sera l’occasion pour le Groupe de poursuivre les engagements du plan « Springboard 2025 » et de confirmer les progrès réalisés en 2024.

A la date de ce communiqué, les travaux des commissaires aux comptes sont en cours de finalisation.

