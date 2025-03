CGTN: الصين تعزز جودة تنمية الريف مع اعتبار الظروف المحلية

نشرت شبكة CGTN مقالًا عن جولة الرئيس الصيني Xi Jinping التفقدية في مقاطعة يونان جنوب غرب الصين. يسلط المقال الضوء على مساعي مقاطعة يونان لتحقيق تنمية الريف بجودة فائقة تتماشى مع الظروف المحلية، بهدف فتح آفاق جديدة في السعي نحو تحديث الصين، وذلك بالتعريف بجهود المقاطعة في النهوض بـ "اقتصاد الزهور" وتعزيز السياحة الثقافية.

بكين, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- يقع مجمع ليجيانج الصناعي الحديث للزهور في ليجيانج في مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، وهو يجسد جهود الصين للنهوض بتنشيط الريف.

تستخدم جميع الصوبات في المجمع، مدعومةً بنظام الإنتاج الذكي، تكنولوجيا الزراعة بدون تربة، حيث تصل نسبة وصول مرافق الري المتكاملة بالمياه والأسمدة إلى أكثر من 85%.

وبفضل قُرب مطار ليجيانج، يمكن نقل منتجات كالورود حديثة القطف وزنابق الكالا منه إلى بكين و شنغهاي وقوانغتشو وغيرهم من المدن في 36 ساعة أو أقل، ومن ثم بيعها إلى اليابان وفيتنام وروسيا أو غيرهم من البلاد، وهذا يوفر فرص عمل لأكثر من 300 فرد في مناطق الريف المحيطة.

تحدث رئيس الصين Xi Jinping في زيارته للمجمع بعد ظهر يوم الأربعاء مع سكان القرى والفنيين، واستفسر منهم عن أصناف الزهور ومبيعات السوق ودخلهم.

وقال سكان القرى لرئيس الصين إن متوسط مكسبهم في الشهر أكثر من 4000 يوان (نحو 557.46 دولارًا أمريكيًا)، وإن دخلهم الشهري يتجاوز 7000 يوان في مواسم الذروة. كما أضافوا أن العمل في زراعة الزهور مبهج حقًا.

وقال رئيس الصين، والسعادة تعلو وجهه: "إن مساعيكم تحقق نجاحًا وتتماشى مع مسار تطور الزراعة الحديثة. أتمنى أن تكون حياتكم جميلة كالزهور".

"اقتصاد الزهور"

لطالما كان تطوير الصناعات المميزة محور اهتمام رئيس الصين في جولاته التفقدية في الصين في السنوات الأخيرة. وقد قال ذات مرة: "تنشيط الصناعة هو مفتاح تنشيط الريف".

ويسهم موقع مقاطعة يونان ومناخها في اشتهارها بأنها "مملكة النبات" وهذا أدى إلى تطور "اقتصاد الزهور". واحتل إنتاج يونان من الزهور المقطوفة المرتبة الأولى في البلاد سنوات عديدة.

وفي 2024، بلغت المساحة المزروعة بالزهور في المقاطعة 1.95 مليون مو (نحو 130,000 هكتار)، منها 350,000 مو مخصصة للزهور حديثة القطف. وبلغ إنتاج الزهور حديثة القطف 20.6 مليار زهرة، ما جعل المقاطعة في المرتبة الأولى في العالم كله.

توظف صناعة الزهور في يونان مباشرة 380,000 شخص يعملون في الزراعة والفرز والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، كما يعمل بها أكثر من مليون شخص آخرين بصورة غير مباشرة. وأسفرت جهود السكان المحليون على مدى عقود عن إنشاء سلسلة صناعية متكاملة تشمل مركز لمزادات الزهور هو الأكبر في آسيا والثاني في العالم.

وبلغ متوسط حجم التداول اليومي في مركز كونمينج الدولي لمزادات الزهور 7.06 مليون زهرة في 2024، بمتوسط زمني للصفقة 4 ثوانٍ فقط لكل طلب، ومعدل معاملات 95.34%.

الزهور التي تُباع في المزاد هنا تُصدّر إلى أكثر من 50 دولة ومنطقة كما تُرسل إلى كبرى مدن الصين.

وأكد Xi في جولته التفقدية أن تعزيز التحول الصناعي والارتقاء بالصناعة هو المهمة الرئيسية للتنمية فائقة الجودة، داعيًا مقاطعة يونان إلى تعزيز الصناعات الاستراتيجية الناشئة والصناعات المستقبلية.

تكامل الثقافة والسياحة

كما زار Xi المدينة القديمة في ليجيانج يوم الأربعاء للاطلاع على الجهود المحلية لتعزيز حماية التراث التاريخي والثقافي والاستفادة منه.

وقال Xi: "إن ثقافة المدينة ومناظرها الطبيعية وتقاليدها الشعبية آسرة حقًا"، مضيفًا أن التكامل بين الثقافة والسياحة قد عزّز الاقتصاد.

وسجلت منظمة اليونسكو مدينة ليجيانج القديمة، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 800 عام ضمن مواقع التراث الثقافي العالمي في 1997. وعلى مدى السنوات الـ 27 الماضية، بنت المدينة 30 ساحة ثقافية مما أدى إلى توفير سيناريوهات جديدة للتراث الثقافي وتعزيز تنمية الصناعة الثقافية والسياحية المحلية.

واليوم، يستمر ازدهار سياحة المدينة إذ تشمل الأعمال التجارية المطاعم والإقامة والحرف اليدوية والفنون الاستعراضية. كما أن عدد الشباب الذين يؤسسون أعمالًا تجارية هنا يزداد، وهم يلتزمون بتوريث التراث الثقافي الوطني وترويجه.

تطور المدينة حاليًا السياحة التراثية الثقافية بقوة بتوسيع المعالم الثقافية ومعالم الشوارع. وبتنظيم أنشطة متنوعة توفر مناخًا ثقافيًا ثريًا، تجذب ليجيانج الزوار من جميع أنحاء العالم.

من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي، استقبلت المدينة 17.05 مليون سائح، بزيادة سنوية قدرها 13.07%.

وقال رئيسي الصين إنه من الضروري تعزيز السياحة الثقافية لتحسين دخل الناس والتعامل بصورة صحيحة مع العلاقة بين الحماية والتنمية، وحث على ضرورة أن تتبع الصناعة الثقافية والسياحية مسار التنمية المستدامة والصحية.

