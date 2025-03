El liderazgo femenino: Más allá de los números

Geovanna Nassar

Durante años, la discusión sobre el liderazgo femenino se ha centrado en cifras

El liderazgo femenino no es solo una cuestión de género, es una cuestión de talento, visión y resultados.” — Geovanna Nassar, Head of Investment GroupM Andina

BOGOTA, COLOMBIA, March 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Durante años, la discusión sobre el liderazgo femenino se ha centrado en cifras: cuántas mujeres ocupan puestos de alta dirección, cuántas participan en consejos administrativos, cuántas han logrado romper el llamado “techo de cristal”. Sin embargo, como señala Geovanna Nassar, el verdadero impacto del liderazgo femenino no se mide únicamente en números, sino en la calidad de la gestión, la visión estratégica y los resultados que generan las mujeres en posiciones de poder.Diversos estudios han demostrado que las empresas con una mayor representación femenina en puestos de liderazgo tienden a ser más innovadoras, resilientes y rentables. Según el informe de McKinsey Women in the Workplace , las organizaciones con mayor diversidad de género superan en desempeño a aquellas con estructuras más homogéneas. Esto se debe a que las mujeres líderes aportan una perspectiva distinta en la toma de decisiones, fomentan la colaboración dentro de los equipos y priorizan el bienestar de los empleados, lo que genera entornos de trabajo más saludables y productivos.En la industria de medios y publicidad, aún existen retos en cuanto a la equidad de género en puestos de liderazgo. GroupM ha reconocido esta necesidad y ha tomado acciones concretas para impulsar el liderazgo femenino dentro de la compañía y en la industria.A través de iniciativas globales y regionales, GroupM ha implementado programas de mentoría para mujeres en distintos niveles organizacionales, asegurando que más profesionales tengan acceso a oportunidades de crecimiento. Además, ha trabajado activamente en la eliminación de brechas salariales, en la promoción de políticas de trabajo flexible y en la sensibilización sobre sesgos inconscientes dentro de los equipos de trabajo.El compromiso de GroupM no se queda solo en sus propias oficinas. La empresa ha liderado conversaciones en la industria sobre la importancia del liderazgo femenino en medios y ha promovido campañas y alianzas con clientes y socios estratégicos para generar un cambio real en la representación de las mujeres en posiciones de toma de decisiones.El liderazgo femenino en la industria de medios es una cuestión de talento, visión y resultados, como menciona Geovanna Nassar, Head of Investment de GroupM Andina. Pero para que las mujeres puedan demostrar su verdadero potencial, es necesario que las empresas sigan derribando barreras y construyendo un futuro donde la equidad sea la norma, no la excepción.Acerca de GroupMGroupM es el grupo de inversión en medios de WPP y la empresa líder mundial en inversión en medios de comunicación, con la misión de dar forma a la próxima era de los medios donde la publicidad funcione mejor para las personas. La empresa es responsable de más de $60 mil millones de dólares anuales de inversión en medios, según lo medido por la agencia de investigación independiente COMvergence. A través de sus agencias globales Mindshare, Wavemaker, EssenceMediacom y T&Pm, así como soluciones de rendimiento intercanal (GroupM Nexus), datos (Choreograph), entretenimiento (GroupM Motion Entertainment) y de inversión, GroupM aprovecha una combinación única de escala global, experiencia e innovación para generar valor sostenido para los clientes, donde sea que hagan negocios. Descubre más en www.groupm.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.